Звезда фильма "Один дома" признал себя виновным в домашнем насилии: ему вынесли приговор

Девин Ретрей, актер, который известен ролью брата главного героя в культовом фильме "Один дома", получил приговор в связи с инцидентом, произошедшим в 2021 году. Актер признал свою вину в нападении на бывшую девушку, с которой он поссорился.

Известно, что тюремное заключение ему не светит, а свой приговор знаменитый актер выслушал через видеосвязь.

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Девину Ретрею вынесли приговор за насилие

Актер был приговорен к трем годам условного срока. Ретрей должен пройти программу вмешательства для лиц, совершивших акты насилия, пройти обследование на предмет употребления наркотиков и алкоголя. А также покрыть все судебные издержки и не приближаться к девушке, над которой совершал насилие в 2021 году.

Изначально запланированное заседание не состоялось из-за того, что в прошлом месяце Девин был госпитализирован. Адвокаты актера, известного своей ролью в рождественском фильме, сообщили, что он находится в "критическом состоянии", но не предоставили конкретной информации о причине ухудшения его самочувствия.



Девин Ретрей / Фото из инстаграма актера

Актер предстал перед судом еще в феврале 2022 года

Тогда актер утверждал, что не чувствует себя виновным в случае нападения на бывшую в гостиничном номере. Следует отметить, что экс-возлюбленная актера обвиняла его в покушении на убийство.

По словам потерпевшей, Девин бросил ее на кровать, закрыл рот одной рукой и другой начал давить на горло, угрожая убить. Конфликт возник из-за того, что девушка отказалась принимать деньги от фанатов актера за автографы.