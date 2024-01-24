Узнайте в материале, что известно о самочувствии актера и где находится обвиняемый.

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Известного актера из фильма "Сам дома" госпитализировали: что произошло

Адвокаты сообщили, что его состояние является "критическим", но причина ухудшения самочувствия подсудимого пока неизвестна. Девина Ретрея выписали из больницы в Нью-Йорке, и сейчас он находится дома, следуя рекомендациям врача. В судебных документах указано, что 47-летний актер находился за пределами штата, когда все произошло.



Дэвид Ретрей в фильме "Леннон. Репортаж" / Кадр из фильма

Из-за необходимости экстренной госпитализации было отложено рассмотрение его уголовного дела. Начало отбора присяжных было запланировано на понедельник, 22 января, в зале штата Оклахома.

Актер впервые предстал перед судом в феврале 2022 года

Актер заявил, что он не считает себя виновным в совершенном преступлении, хотя ранее уже высказывались подобные обвинения Дэвина. В частности, его экс любимая заявила, что во время конфликта актер пытался задушить ее и наносил удары по лицу.

В 2021 году он был задержан, но вскоре был выпущен под залог в размере 25 тысяч долларов. Во время обращения в правоохранительные органы было установлено, что потерпевшая имела синяк под левым глазом, царапины под правым, а также синяк на груди и чувство боли в правой руке.

Девушка поделилась, что во время нападения на нее Дэвин кричал ужасные такие, например: "Вот так ты и умрешь" и подобное. Прошло больше двух лет, а дело все еще остается нерешенным.