Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про самопочуття актора та де зараз перебуває обвинувачений.

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Відомого актора з фільму "Сам удома" госпіталізували: що сталося

Адвокати повідомили, що його стан є "критичним", але причина погіршення самопочуття підсудного наразі невідома. Девіна Ретрея виписали з лікарні в Нью-Йорку, і зараз він перебуває вдома, слідуючи рекомендаціям лікаря. У судових документах вказано, що 47-річний актор перебував за межами штату, коли все сталося.



Девід Ретрей у фільмі "Леннон. Репортаж" / Кадр з фільму

Через необхідність екстреної госпіталізації було відкладено розгляд його кримінальної справи. Початок відбору присяжних був запланований на понеділок, 22 січня, у судовому залі штату Оклахома.

Актор вперше постав перед судом у лютому 2022 року

Актор заявив, що він не вважає себе винним у скоєному злочині, хоча раніше вже висловлювалися подібні обвинувачення щодо Девіна. Зокрема, його екскохана заявила, що під час конфлікту актор намагався задушити її та завдавав ударів по обличчю.

У 2021 році його затримали, але невдовзі випустили під заставу в розмірі 25 тисяч доларів. Під час звернення до правоохоронних органів було встановлено, що потерпіла мала синець під лівим оком, подряпини під правим, а також синець на грудях і відчуття болю у правій руці.

Дівчина поділилась, що під час нападу на неї, Девін кричав жахливі такі, наприклад: "Ось так ти й помреш" і подібне. Пройшло понад два роки, а справа все ще залишається нерозв'язаною.