В сети актрису еще называют украинской девушкой Бонда. В фильме Marvel "Черной вдове" звезда сыграла роль Антонии Дрейковой.

Интересно Ольга Куриленко сыграет польскую эмигрантку в новом фильме

Смотрите, как я превращалась из Антонии Дрейковой в Ольгу снова и снова в конце каждого съемочного дня Черной вдовы,

– подписала актриса ролик в инстаграме.

Во время такой процедуры, Ольга Куриленко успела и пошутить.

Мне делают пластическую операцию, которая называется "снимите кожу". Я рекомендую, потому что результат потрясающий,

– рассказывает актриса в видео.

Что известно о роли Ольги Куриленко в блокбастерах

Блокбастер Marvel – один из крупнейших проектов в карьере Куриленко. Однако, это не первый ее опыт в лентах такого жанра. В 2008 году сыграла в картине "Квант милосердия", в 22-м фильме о Джеймсе Бонде, а в 2013 – вместе с Томом Крузом – в "свете забвения".