В инстаграмме актриса поделилась результатами своего лечения в Украине. Отметила, что Европа готова была принять ее только в конце октября, однако уже ехать не придется. Врачи поставили диагноз — соматоморфную головную боль, вызванную функциональным обломком мозга.

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Звезда также дополнила, что собираемые на лечение деньги распределила между ВСУ, больными детьми и беспризорными животными.

Екатерина Тишкевич рассказала о своем диагнозе

По словам Екатерины, врачи сейчас подобрали фармацевтическое лечение, которое должно проводиться с определенными физическими нагрузками, а также должна пройти курс психотерапии. Звезда уже общалась с психотерапевтом 1,5 года, но сейчас сменила направление и нашла нового специалиста.

Хотя большинство врачей согласны с тем, что я не нуждаюсь в психотерапии, а имею именно проблему с нарушением биохимии мозга, вызванной родовой травмой. К 7 месяцам у меня было установлено ДЦП,

– сказала она.

Звезда продолжила: "До поры до времени детское тело компенсировало эту проблему, а сейчас последствия вышли вот на такой уровень".

Напомним, в конце июня 2022 года коллега Екатерины Анастасия Цимбалару рассказала о своей болезни, главным симптомом которой является "нестерпимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что не может говорить или держать глаза открытыми".

Екатерина поблагодарила украинцев за попечение и поддержку. И дополнила: "У меня еще остались средства, которые вы для меня собрали и я хотела бы отправить их на ВСУ! Скоро вернусь в волонтерство". ️‍

К сообщению звезда прикрепила симпатичное фото, однако, Екатерина сказала, что на ней "фильтров больше, чем реальной меня".

Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграма звезды

Кто такая Екатерина Тишкевич: фильмография актрисы

Актриса родилась в 1994 году в семье медиков. Дебютировала в студенческие годы. Тогда Екатерина Тишкевич получила свою первую роль в театральном спектакле "В поисках радости", где сыграла отрицательного персонажа Алену.

Карьеру в кино начала с работы в проекте "Женский врач", где сыграла эпизодическую роль во втором сезоне. Кроме того, снялась в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в украинской версии американского сериала Emergency Room "Скорая помощь". В 2015 году Екатерина сыграла главную роль в сериале "Бессмертник".

Звезда замужем за актером Валентином Томусяком, который сейчас рядом с ней и поддерживает ее в борьбе с болезнью.