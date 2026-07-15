Она одинаково уверенно чувствует себя как в масштабных исторических блокбастерах, так и в глубоких драматических фильмах, заставляющих сердце сжиматься от эмоций. По случаю юбилея выдающейся немецкой актрисы 24 Канал собрал подборку лучших фильмов с Дианой Крюгер.

"Троя" (2004)

Эпический исторический блокбастер стал для Дианы Крюгер настоящим прорывом и принес ей мировую славу. Актриса получила роль легендарной Елены Троянской, чья невероятная красота разжегла разрушительную войну между греками и троянцами.

"Троя": смотрите трейлер фильма онлайн

"Сокровища нации" (2004) и "Сокровища нации: Книга тайн" (2007)

Эта популярная приключенческая дилогия открыла Диану Крюгер как великолепную героиню динамичных голливудских боевиков. В паре с Николасом Кейджем она сыграла доктора Эбигейл Чейз – чрезвычайно умную, решительную и привлекательную архивистку, которая сначала пытается помешать похищению Декларации независимости США, а впоследствии сама становится частью команды искателей приключений.

"Сокровище нации": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бесславные ублюдки" (2009)

В культовом триллере Квентина Тарантино актриса исполнила одну из самых ярких и сложных ролей в своей карьере. Она сыграла Бриджит фон Гаммерсмарк – утонченную звезду немецкого кинематографа, которая ведет опасную двойную игру и тайно работает на союзников.

"Бесславные ублюдки": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мистер Никто" (2009)

Глубокая философская драма бельгийского режиссера Жако ван Дормеля позволила Диане Крюгер раскрыть свой драматический потенциал в жанре научной фантастики. Она сыграла Анну – единственную настоящую любовь главного героя Немо в исполнении Джареда Лето.

"Мистер Никто": смотрите трейлер фильма онлайн

"Неизвестный" (2011)

В этом напряженном триллере партнером Дианы Крюгер стал звезда боевиков Лиам Нисон. Сюжет фильма разворачивается вокруг врача, который после автомобильной аварии в Берлине понимает, что его личность полностью украли. Крюгер исполнила роль Джины – нелегальной иммигрантки из Боснии, которая работает таксисткой и невольно становится спасительницей и союзницей главного героя.

"Неизвестный": смотрите трейлер фильма онлайн

"На грани" (2017)

Немецкая драматическая картина режиссера Фатиха Акина стала настоящим вершиной актерского мастерства Дианы Крюгер. Она сыграла Катю – женщину, чья жизнь полностью рушится после того, как ее муж и маленький сын гибнут в результате жестокого теракта неонацистов. Что интересно, эта чрезвычайно сложная роль принесла актрисе заслуженную награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

"На грани": смотрите трейлер фильма онлайн

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