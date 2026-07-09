24 Канал не просто расскажет об этих фильмах, но и предоставит информацию о достижениях Хэнкса в кино.

Фильмография Тома Хэнкса

"Большой", 1988

Рейтинг IMDb: 7,3

12-летний Джошуа Баскин очень стесняется своего роста и возраста, поэтому мальчик загадывает у загадочного автомата желание "стать больше". На следующий день он просыпается 30-летним мужчиной, отправляется в Нью-Йорк и устраивается на работу в компанию по производству игрушек.

"Большой": смотрите онлайн трейлер фильма

Роль Джоша принесла кинозвезде первую номинацию на Оскар.

"Филадельфия", 1993

Рейтинг IMDb: 7,7

Сюжет рассказывает об успешном адвокате Эндрю Беккете, которого незаконно увольняет влиятельная юридическая фирма. Причиной становится то, что руководство узнает о его гомосексуальности и диагнозе ВИЧ/СПИД. Чтобы восстановить справедливость, Беккет обращается за помощью к адвокату Джо Миллеру. Вместе они подают иск о дискриминации, проходя через сложный судебный процесс.

"Филадельфия": смотрите онлайн трейлер фильма

За роль в этом фильме Том получил свой первый Оскар.

"Форрест Гамп", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Сюжет культового фильма строится вокруг воспоминаний добродушного и наивного парня из Алабамы. Сидя на автобусной остановке, он рассказывает случайным прохожим о своей невероятной жизни: об открытии феноменального таланта к бегу, об участии в боевых действиях, за что он получает высшую военную награду, игра в настольный теннис делает его звездой национального масштаба, а также открывает успешный бизнес по ловле креветок.

"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма

За роль в этом фильме актер получил второй Оскар подряд.

"Спасти рядового Райана", 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

События фильма разворачиваются в июне 1944 года во время Второй мировой войны. Командование узнает, что трое братьев из семьи Райана погибли на фронте почти одновременно. Чтобы утешить опечаленную мать, генерал Джордж Маршалл приказывает найти ее последнего, четвертого сына, Джеймса, и отправить домой.

"Спасти рядового Райана": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм Стивена Спилберга получил целых 11 номинаций на Оскар, а сам Хэнкс – персональную номинацию.

"Зеленая миля", 1999

Рейтинг IMDb: 8,6

В блок для "смертников" попадает настоящий гигант Джон Коффи, которого осудили за убийство двух маленьких девочек. Однако он этого не совершал. Один из надзирателей узнает, что у осужденного есть дар – он может исцелять других. Хотя Коффи сделал достаточно для других, его жизнь оборвалась очень жестоко.

"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма

Картина получила четыре номинации на Оскар.

"Изгой", 2000

Рейтинг IMDb: 7,8

Чак Ноланд попадает в авиакатастрофу над Тихим океаном. Он оказывается на необитаемом острове и в течение четырех лет пытается выжить. На острове у него есть только один друг – мяч по имени Уилсон.

"Изгой": смотрите онлайн трейлер фильма

За роль в этом фильме Том Хэнкс получил пятую номинацию на Оскар.

Также для киноиндустрии важна премия Эмми. Американская телеакадемия уже объявила номинантов, а главным фаворитом стал драматический сериал "Питт".