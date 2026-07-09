24 Канал не просто розповість про ці стрічки, а й також додасть інформацію про досягнення Генкса у кіно.

Фільмографія Тома Генкса

"Великий", 1988

Рейтинг IMDb: 7,3

12-річний Джошуа Баскін дуже соромиться свого зросту та віку, тому хлопчик загадує у загадкового автомата бажання "стати більшим". Наступного дня він прокидається 30-річним чоловіком, вирушає до Нью-Йорка і влаштовується до компанії з виробництва іграшок.

"Великий": дивіться онлайн трейлер фільму

Роль Джоша принесла кінозірці першу номінацію на Оскар.

"Філадельфія", 1993

Рейтинг IMDb: 7,7

Сюжет розповідає про успішного адвоката Ендрю Беккета, якого незаконно звільняє впливова юридична фірма. Причиною стає те, що керівництво дізнається про його гомосексуальність та діагноз ВІЛ/СНІД. Щоб відновити справедливість, Беккет звертається за допомогою до адвоката Джо Міллера. Разом вони подають позов про дискримінацію, проходячи через складний судовий процес.

"Філадельфія": дивіться онлайн трейлер фільму

За роль у цьому фільмі Том отримав свій перший Оскар.

"Форрест Ґамп", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Сюжет культового фільму будується навколо спогадів добродушного та наївного хлопця з Алабами. Сидячи на автобусній зупинці, він розповідає випадковим перехожим про своє неймовірне життя: розкриття феноменального дару до бігу, участь у бойових діях, за що він отримує найвищу військову нагороду, гра у настільний теніс робить його зіркою національного масштабу, а також відкриває успішний бізнес з вилову криветок.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

За роль у цьому фільмі актор отримав другий Оскар поспіль.

"Врятувати рядового Раяна", 1998

Рейтинг IMDb: 8,6

Події фільму розгортаються у червні 1944 року під час Другої світової війни. Командування дізнається, що троє братів із родини Раяна загинули на фронті майже одночасно. Щоб втішити згорьовану матір, генерал Джордж Маршалл наказує знайти її останнього, четвертого сина, Джеймса, і відправити додому.

"Врятувати рядового Раяна": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм Стівена Спілберга отримав аж 11 номінацій на Оскар, а сам Генкс – персональну номінацію.

"Зелена миля", 1999

Рейтинг IMDb: 8,6

У блок для "смертників" потрапляє справжній гігант Джон Коффі, якого засудили за вбивство двох маленьких дівчат. Однак він цього не здійснював. Один із наглядачів дізнається, що у засудженого є дар – він може зцілювати інших. Хоч Коффі зробив достатньо для інших, його життя обірвалось дуже жорстоко.

"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму

Картина отримала чотири номінації на Оскар.

"Вигнанець", 2000

Рейтинг IMDb: 7,8

Чак Ноланд потрапляє в авіакатастрофу над Тихим океаном. Він опиняється на безлюдному острові і впродовж чотирьох років намагається вижити. На острів у нього один єдиний друг – м'яч, який отримав Вілсон.

"Вигнанець": дивіться онлайн трейлер фільму

За роль у цьому фільмі Том Генкс отримав п'яту номінацію на Оскар.

Також для кіноіндустрії є важливою премія Еммі. Американська телеакадемія уже оголосила номінантів, а головним фаворитом став драматичний серіал "Пітт".