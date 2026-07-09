Грандіозна церемонія нагородження відбудеться 14 вересня. Головним фаворитом цьогорічної премії став драматичний серіал "Пітт" який очолив список із приголомшливим результатом у 25 номінацій.

Водночас у комедійному сегменті абсолютним рекордсменом виявився фінальний сезон популярного шоу "Хитрощі". Він претендує одразу на 24 нагороди.

Високі оцінки кінокритиків також отримав новий амбітний проєкт від стрімінгової платформи Apple TV+ "Бухта вдів", який у своєму дебютному сезоні виборов 19 номінацій. Крім цього, до переліку основних претендентів на престижні статуетки традиційно увійшли вже відомі глядачам телехіти: кулінарна драма "Ведмідь", шпигунський детектив "Кульгаві коні" та політичний трилер "Дипломатка".

Номінанти на премію Еммі – 2026

Найкращий драматичний серіал

"Дипломатка"

"Позолочене століття"

"Лицар сімох королівств"

"Рай"

"Пітт"

"Кульгаві коні"

"Друзі та сусіди"

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа "Ебботт"

"Ведмідь"

"У Марго проблеми з грошима"

"Ніхто цього не хоче"

"Вбивства в одній будівлі"

"Правдива терапія"

"Бухта вдів"

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал

"Все її вина"

"Звір у мені"

"Сварка"

"ВДС Сент-Луїс"

"Історія кохання"

Найкращий актор драматичного серіалу

Стерлінг К. Браун – "Рай"

Гері Олдмен – "Кульгаві коні"

Марк Руффало – Task

Руфус Сьюелл –"Дипломатка"

Ноа Вайлі – "Пітт"

Найкращий актор комедійного серіалу

Яг’я Абдул-Матін II – Wonder Man

Стів Карелл – "Півень"

Метью Ріс – "Бухта вдів"

Джейсон Сігел – "Правдива терапія"

Мартін Шорт – "Убивства в одній будівлі"

Найкраща акторка драматичного серіалу

Керрі Кун – "Позолочене століття"

Чейз Інфініті – The Testaments

Кері Расселл – "Дипломатка"

Рей Сігорн – "Єдина"

Зендея – "Ейфорія"

Найкраща акторка комедійного серіалу

Квінта Брансон – "Початкова школа "Еббот"

Айо Едебірі – "Ведмідь"

Ель Фаннінг – "У Марго проблеми з грошима"

Ліза Кудроу – "Повернення"

Джин Смарт – "Хитрощі"

Найкращий актор мінісеріалу або телефільму

Різ Ахмед – Fate

Джейсон Бейтман – "Чорний кролик"

Чарлі Ганнем – Monster: The Ed Gein Story

Оскар Айзек – "Сварка"

Метью Ріс – "Звір у мені"

Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму

Клер Дейнс – "Звір у мені"

Саллі Філд – "Напрочуд кмітливі створіння"

Кері Малліган – "Сварка"

Сара Піджен –"Любовна історія"

Сара Снук – "Все її вина"

Оголошення номінантів на премію Еммі – 2026: дивіться відео онлайн

І це ще не усі номінанти. Повний список можна прочитати за посиланням.

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