Грандіозна церемонія нагородження відбудеться 14 вересня. Головним фаворитом цьогорічної премії став драматичний серіал "Пітт" який очолив список із приголомшливим результатом у 25 номінацій.

Водночас у комедійному сегменті абсолютним рекордсменом виявився фінальний сезон популярного шоу "Хитрощі". Він претендує одразу на 24 нагороди.

Високі оцінки кінокритиків також отримав новий амбітний проєкт від стрімінгової платформи Apple TV+ "Бухта вдів", який у своєму дебютному сезоні виборов 19 номінацій. Крім цього, до переліку основних претендентів на престижні статуетки традиційно увійшли вже відомі глядачам телехіти: кулінарна драма "Ведмідь", шпигунський детектив "Кульгаві коні" та політичний трилер "Дипломатка".

Номінанти на премію Еммі – 2026

Найкращий драматичний серіал

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  • "Дипломатка"
  • "Позолочене століття"
  • "Лицар сімох королівств"
  • "Рай"
  • "Пітт"
  • "Кульгаві коні"
  • "Друзі та сусіди"

Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Ведмідь"
  • "У Марго проблеми з грошима"
  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Правдива терапія"
  • "Бухта вдів"
  • "Хитрощі"

Найкращий мінісеріал

  • "Все її вина"
  • "Звір у мені"
  • "Сварка"
  • "ВДС Сент-Луїс"
  • "Історія кохання"

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Стерлінг К. Браун – "Рай"
  • Гері Олдмен – "Кульгаві коні"
  • Марк Руффало – Task
  • Руфус Сьюелл –"Дипломатка"
  • Ноа Вайлі – "Пітт"

Найкращий актор комедійного серіалу

  • Яг’я Абдул-Матін II – Wonder Man
  • Стів Карелл – "Півень"
  • Метью Ріс – "Бухта вдів"
  • Джейсон Сігел – "Правдива терапія"
  • Мартін Шорт – "Убивства в одній будівлі"

Найкраща акторка драматичного серіалу

  • Керрі Кун – "Позолочене століття"
  • Чейз Інфініті – The Testaments
  • Кері Расселл – "Дипломатка"
  • Рей Сігорн – "Єдина"
  • Зендея – "Ейфорія"

Найкраща акторка комедійного серіалу

  • Квінта Брансон – "Початкова школа "Еббот"
  • Айо Едебірі – "Ведмідь"
  • Ель Фаннінг – "У Марго проблеми з грошима"
  • Ліза Кудроу – "Повернення"
  • Джин Смарт – "Хитрощі"

Найкращий актор мінісеріалу або телефільму

  • Різ Ахмед – Fate
  • Джейсон Бейтман – "Чорний кролик"
  • Чарлі Ганнем – Monster: The Ed Gein Story
  • Оскар Айзек – "Сварка"
  • Метью Ріс – "Звір у мені"

Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму

  • Клер Дейнс – "Звір у мені"
  • Саллі Філд – "Напрочуд кмітливі створіння"
  • Кері Малліган – "Сварка"
  • Сара Піджен –"Любовна історія"
  • Сара Снук – "Все її вина"

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І це ще не усі номінанти. Повний список можна прочитати за посиланням.

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