Грандіозна церемонія нагородження відбудеться 14 вересня. Головним фаворитом цьогорічної премії став драматичний серіал "Пітт" який очолив список із приголомшливим результатом у 25 номінацій.
Водночас у комедійному сегменті абсолютним рекордсменом виявився фінальний сезон популярного шоу "Хитрощі". Він претендує одразу на 24 нагороди.
Високі оцінки кінокритиків також отримав новий амбітний проєкт від стрімінгової платформи Apple TV+ "Бухта вдів", який у своєму дебютному сезоні виборов 19 номінацій. Крім цього, до переліку основних претендентів на престижні статуетки традиційно увійшли вже відомі глядачам телехіти: кулінарна драма "Ведмідь", шпигунський детектив "Кульгаві коні" та політичний трилер "Дипломатка".
Номінанти на премію Еммі – 2026
Найкращий драматичний серіалНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- "Дипломатка"
- "Позолочене століття"
- "Лицар сімох королівств"
- "Рай"
- "Пітт"
- "Кульгаві коні"
- "Друзі та сусіди"
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Ведмідь"
- "У Марго проблеми з грошима"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Правдива терапія"
- "Бухта вдів"
- "Хитрощі"
Найкращий мінісеріал
- "Все її вина"
- "Звір у мені"
- "Сварка"
- "ВДС Сент-Луїс"
- "Історія кохання"
Найкращий актор драматичного серіалу
- Стерлінг К. Браун – "Рай"
- Гері Олдмен – "Кульгаві коні"
- Марк Руффало – Task
- Руфус Сьюелл –"Дипломатка"
- Ноа Вайлі – "Пітт"
Найкращий актор комедійного серіалу
- Яг’я Абдул-Матін II – Wonder Man
- Стів Карелл – "Півень"
- Метью Ріс – "Бухта вдів"
- Джейсон Сігел – "Правдива терапія"
- Мартін Шорт – "Убивства в одній будівлі"
Найкраща акторка драматичного серіалу
- Керрі Кун – "Позолочене століття"
- Чейз Інфініті – The Testaments
- Кері Расселл – "Дипломатка"
- Рей Сігорн – "Єдина"
- Зендея – "Ейфорія"
Найкраща акторка комедійного серіалу
- Квінта Брансон – "Початкова школа "Еббот"
- Айо Едебірі – "Ведмідь"
- Ель Фаннінг – "У Марго проблеми з грошима"
- Ліза Кудроу – "Повернення"
- Джин Смарт – "Хитрощі"
Найкращий актор мінісеріалу або телефільму
- Різ Ахмед – Fate
- Джейсон Бейтман – "Чорний кролик"
- Чарлі Ганнем – Monster: The Ed Gein Story
- Оскар Айзек – "Сварка"
- Метью Ріс – "Звір у мені"
Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму
- Клер Дейнс – "Звір у мені"
- Саллі Філд – "Напрочуд кмітливі створіння"
- Кері Малліган – "Сварка"
- Сара Піджен –"Любовна історія"
- Сара Снук – "Все її вина"
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І це ще не усі номінанти. Повний список можна прочитати за посиланням.
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