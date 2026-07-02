Тому редакція 24 каналу зробила все за вас і зібрала п'ять серіалів з рейтингом 8+ на IMDb, після яких питання "що подивитись" зникне щонайменше на кілька тижнів.
Радимо Ці 3 містичні серіали захоплюють із першої серії
"Одного разу вночі"
IMDb 8.4
Студент на вечірці знайомиться з дівчиною – і зранку прокидається поруч із її мертвим тілом. Класичний початок для найгіршої ночі в житті. Міні-серіал HBO на вісім епізодів не намагається відповісти на питання "винен чи ні" – натомість показує, як американська судова система може зламати людину ще до винесення вироку. Холодно, точно і дуже незручно.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
"Одного разу вночі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Єллоустоун"
IMDb 8.6
Здається, просто серіал про ранчо біля національного парку. Насправді – сімейна драма про землю, владу і те, на що люди готові заради цього. Родина Даттонів захищає свої землі від забудовників, керівництва парку та індіанської резервації одночасно. Краєвиди приголомшливі, конфлікти – ще більше.
"Єллоустоун": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Пуститися берега"
IMDb 8.9
Вчитель хімії дізнається про рак легень і вирішує варити метамфетамін. Звучить як короткий переказ, але це одна з найкращих історій про моральне падіння в історії телебачення.
"Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сини анархії"
IMDb 8.5
Байкерський клуб у невеликому каліфорнійському містечку, моральні дилеми і дух Гамлета – саме так описував свій серіал його творець Курт Саттер. Джекс Теллер знаходить щоденник покійного батька і починає сумніватися в усьому, що вважав правильним
"Сини анархії": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Містер Робот"
IMDb 8.5
Вдень він захищає компанії від атак хакерів, а вночі сам сає тим, з ким бореться. Все змінюється після пропозиції про співпрацю від таємничого містера Робота.
"Містер Робот": дивіться онлайн трейлер серіалу
Ну і ще додайте собі до списку ці захоплюючі серіали від Netflix.