24 Канал зібрав три серіали, які захоплюють із перших хвилин. Щоправда, після них заснути буде трохи складніше.

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"Дім з прислугою"

Молоде, не бідне подружжя, запрошує на роботу няню для новонародженого, щоб молода матуся змогла повернутись до роботи журналістки. Проте вже першого знайомства все йде не так. І дитина зовсім не така, на яку очікувала молода няня, яка теж приховує безліч таємниць. Але що ж насправді відбувається?

"Дім з прислугою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Аутсайдер"

Одна з найпопулярніших екранізацій однойменного твору геніального кородя жахів Стівена Кінга. Вдале поєднання детективу, трилера та містики. Історія починається з вбивство хлопчика в невеликому місті, яке приховує безліч таємниць. Що ж чекає в кінці?

"Аутсайдер" : дивіться онлайн трейлер серіалу



"Пітьма"

Ідеальне, тонке переплетення сімейних таємниць, подорожей в часі та містики. Кожна серія додає більше запитань, ніж пояснень. Але від цього стає тільки цікавіше.

"Пітьма": дивіться онлайн трейлер серіалу

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