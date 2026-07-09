Грандиозная церемония награждения состоится 14 сентября. Главным фаворитом премии этого года стал драматический сериал "Питт", возглавивший список с потрясающим результатом – 25 номинаций.

В то же время в комедийном сегменте абсолютным рекордсменом оказался финальный сезон популярного шоу "Хитрости". Он претендует сразу на 24 награды.

Высокие оценки кинокритиков также получил новый амбициозный проект от стриминговой платформы Apple TV+ "Бухта вдов", который в своем дебютном сезоне завоевал 19 номинаций. Кроме того, в список основных претендентов на престижные статуэтки традиционно вошли уже знакомые зрителям телехиты: кулинарная драма "Медведь", шпионский детектив "Медленные лошади" и политический триллер "Дипломатка".

Номинанты на премию "Эмми" – 2026

Лучший драматический сериал

  • "Дипломатка"
  • "Позолоченный век"
  • "Рыцарь семи королевств"
  • "Рай"
  • "Питт"
  • "Медленные лошади"
  • "Друзья и соседи"

Лучший комедийный сериал

  • "Начальная школа Эбботт"
  • "Медведь"
  • "У Марго проблемы с деньгами"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Истинная терапия"
  • "Бухта вдов"
  • "Хитрости"

Лучший мини-сериал

  • "Все ее вина"
  • "Зверь во мне"
  • "Ссора"
  • "ВДС Сент-Луис"
  • "История любви"

Лучший актер драматического сериала

  • Стерлинг К. Браун – "Рай"
  • Гэри Олдман – "Медленные лошади"
  • Марк Руффало – "Task"
  • Руфус Сьюэлл – "Дипломатка"
  • Ноа Уайли – "Питт"

Лучший актер комедийного сериала

  • Ягья Абдул-Матин II – "Чудо-человек"
  • Стив Карелл – "Петух"
  • Мэтью Рис – "Бухта вдов"
  • Джейсон Сигел – "Правдивая терапия"
  • Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"

Лучшая актриса драматического сериала

  • Кэрри Кун – "Позолоченный век"
  • Чейз Инфинити – "Завещания"
  • Кэри Расселл – "Дипломатка"
  • Рэй Сигорн – "Одна из многих"
  • Зендея – "Эйфория"

Лучшая актриса комедийного сериала

  • Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"
  • Айо Эдебири – "Медведь"
  • Эль Фаннинг – "У Марго проблемы с деньгами"
  • Лиза Кудроу – "Возвращение"
  • Джин Смарт – "Хитрости"

Лучший актер мини-сериала или телефильма

  • Риз Ахмед – Fate
  • Джейсон Бейтман – "Черный кролик"
  • Чарли Ганнем – Monster: The Ed Gein Story
  • Оскар Айзек – "Ссора"
  • Мэтью Рис – "Зверь во мне"

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

  • Клэр Дэйнс – "Зверь во мне"
  • Салли Филд – "Необычайно умные создания"
  • Кэри Маллиган – "Ссора"
  • Сара Пиджен – "Любовная история"
  • Сара Снук – "Все ее вина"

Объявление номинантов на премию "Эмми" – 2026: смотрите видео онлайн

И это еще не все номинанты. Полный список можно прочитать по ссылке.

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