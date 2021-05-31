Disney и Marvel возмутило фото поцелуев Тайки Вайтити с Ритой Ора и Тессой Томпсон

31 мая 2021 , 09:25
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Источник:

Daily Telegraph

Недавно в сети засветилось фото 45-летнего кинорежиссера Тайки Вайтити с певицей Ритой Ора и актрисой Тессой Томпсон. Их сфотографировали папарацци, когда они отдыхали на балконе с объятиями и поцелуями в Сиднее.

"Это не тот образ, который они хотят спроектировать относительно своих крупнейших франшиз", – сообщил инсайдер съемочной группы "Тор: Любовь и Гром".

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Он также добавил, что хоть Тайка и имеет "репутацию авторитетного сердцееда", однако эти фото перешли границы дозволенного".

Что известно о Тайке Вайтити

Сейчас режиссер работает над съемками фильма "Тор 4". В 2003 году номинирован на премию Оскар за короткометражный фильм "Две машины, одна ночь" и в 2020 году – за фильм "Кролик Джоджо". Также в 2020 году Тайка Вайтити – лауреат премии Оскар за лучший адаптированный сценарий ("Кролик Джоджо").
Автор: Наталія Гулій