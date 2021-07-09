Disney показал яркий тизер "Энканто: Мир магии", который заставит вас танцевать

Disney показал тизер к своему 60-му полнометражному мультфильму "Энканто: Мир магии": оживленные танцы в горах Колумбии и много волшебства. Яркий постер и интересный сюжет – подробнее на Кино 24.

Осень 2021 года не оставит нас без премьер от Disney, потому что нас ждет теплые семейные приключения семьи Мадригаль! Премьера анимационного фильма "Энканто: мир магии" в Украине состоится 25 ноября 2021 года.

К теме Оля Цибульская вместо Зендеи: чьими голосами заговорят в "Космическом джеме: Новые Легенды"

Чем поразил тизер будущего фильма "Энканто"

Похоже, что тематика латиноамериканской культуры приобретает популярность. Сразу тизер поражает своей пейзажностью, насыщенной цветистикой и оживленной музыкой. Обещаем, к концу трейлера вы будете подтанцовывать, а может больше – напевать ритмичные мотивы музыкального сопровождения! И это не удивительно, ведь музыку к анимации написал Лин-Мануэль Миранда – актер и композитор бродвейских мюзиклов "На высотах" и "Гамильтон", обладатель Пулитцеровской премии, трех премий Грэмми и трех Тони, премии Эмми.

Постер к мультфильму "Энканто: мир магии" / Kinomania LLC

Сюжет живописной анимации "Энканто"

Новая анимация "Энканто: Мир магии" от Walt Disney Animation Studios рассказывает историю о необычной семье Мадригаль. Они живут в волшебном домике, спрятанном в горах Колумбии, в оживленном городке под названием Энканто. Магия Энканто благословила каждого ребенка в семье уникальным подарком: от суперсилы до дара исцеления. Каждого ребенка ... кроме Мирабель. Однако, когда девушка выясняет, что магии Энканто угрожает опасность, Мирабель решает, что именно она, единственный обычный ребенок семьи Мадригаль, должна стать последней надеждой на спасение городка.

Режиссерами выступили Джаред Буш, Чарис Кастро Смит, Байрон Говард. Кстати, Байрон Говард и Джаред Буш, работавшие над "Зверополисом". А Чарис Кастро Смит написала сценарий для"призраков дома на холме".

"Энканто: Мир магии" 2021: смотрите тизер-трейлер мультфильма