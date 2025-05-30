Официально подтверждено, что вторая часть фильма выйдет на экраны. В материале Кино 24 собрано все, что сейчас известно о продолжении фильма "Дьявол носит Prada".

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Оригинальный фильм, основан на одноименной книге, рассказывает об Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), выпускнице колледжа, которая стремится к карьере в журналистике. Энди устраивается ассистенткой к Миранде Пристли (Мерил Стрип), главного редактора журнала высокой моды.

В течение всего фильма Энди пытается выполнять требования своей работы, сохраняя при этом отношения со своим парнем и коллегами, Эмили (Блант) и Найджелом (Стэнли Туччи). Этот фильм собрал 326 миллионов долларов в мировом прокате, он высоко оценен критиками и принес Стрип 14-ю номинацию на премию "Оскар".

"Дьявол носит Prada": смотрите трейлер онлайн

О чем будет рассказывать новый фильм

В центре сюжета снова будет Миранда Пристли. На этот раз она будет пытаться продолжать строить карьеру на фоне упадка издательств журналов. Она будет противостоять персонажке Эмили Блант, которая будет влиятельной руководительницей группы рекламных компаний, в услугах которых нуждается Пристли.

Миранда Пристли / Фото Twentieth Century Fox

Фильм может включать некоторые моменты из сюжета книги "Месть носит Prada: Дьявол возвращается", вышедшей в 2013 году как продолжение оригинальной истории. В ней события происходят через 10 лет, где Энди и Эмили объединяются как редакторы журналов.

Кто будет в актерском составе

Первые детали вероятного сюжета свидетельствуют о том, что к своим ролям вернется Мерил Стрип и Эмили Блант. Однако официальной информации об этом пока не было. Переговоры о возвращении в фильм также ведет Стэнли Туччи, который сыграл Найджела.



Персонажи Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи / Фото Twentieth Century Fox

К созданию фильма могут вернуться и режиссер Дэвид Франкель, и продюсер Венди Файнерман.

Что о продолжении думают актеры

Мерил Стрип и Эмили Блант с позитивом вспоминали время, когда они работали над оригинальным фильмом. Но не все так тепло высказывались о его продолжении. В частности, в апреле 2024 года Энн Хэтэуэй призналась, что "не возлагает больших надежд" на вторую часть. Ранее она заявляла, что не думает, что продолжение вообще возможно.

Когда выйдет "Дьявол носит Prada 2"

Продолжение хитового модного фильма выйдет в кинотеатрах 1 мая 2026 года.