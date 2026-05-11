Это немалая сумма: какой гонорар получила Мерил Стрип за роль в фильме "Дьявол носит Прада 2"
- Мерил Стрип получила 12,5 миллиона долларов за роль в фильме "Дьявол носит Прада 2" и может заработать еще более 20 миллионов долларов в случае успеха фильма в прокате.
- Фильм "Дьявол носит Прада 2" собрал в мировом прокате рекордные 230 миллионов долларов за первый уикенд.
30 апреля 2026 года в украинских кинотеатрах вышел фильм "Дьявол носит Прада 2". Одну из главных ролей в ленте сыграла Мерил Стрип.
Она воплотила роль Миранды Пристли. Издание Variety уже сообщило, какой гонорар получила актриса за роль в фильме.
Какой гонорар получила Мерил Стрип за роль в "Дьявол носит Прада 2"?
Премьера фильма "Дьявол носит Прада 2" не только собрала перед экранами большое количество зрителей, но и принесла актерам громкий успех и высокие гонорары. В частности, Мерил Стрип, которая исполнила главную роль, получила 12,5 миллиона долларов за участие в ленте. Кроме того, актриса может заработать еще более 20 миллионов долларов, если фильм и в дальнейшем будет иметь успех в прокате.
Кстати, интересно, что всего за первый уикенд лента собрала в мировом прокате рекордные 230 миллионов долларов, о чем сообщало Associated Press со ссылкой на данные киностудии 20th Century Studios.
Интересно, что Мерил Стрип, которая сыграла Миранду Пристли, настаивала на том, чтобы ее коллеги – Энн Хэтэуэй и Эмили Блант – получили аналогичные гонорары.
Что стоит знать о фильме "Дьявол носит Прада 2"?
В фильме "Дьявол носит Прада 2" Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи почти через двадцать лет возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в безупречно стильные кабинеты издания "Подиум".
В сиквеле, ставший определяющим для целого поколения, снова воссоединяются режиссер Дэвид Франкель и сценаристка Алайн Брош МакКенна, а также появляется целый ряд новых ярких персонажей, а именно:
- Кеннет Брана,
- Эшли Симон,
- Джастин Теру,
- Люси Лью и другие.