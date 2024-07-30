Супергеройский фильм Marvel "Дэдпул и Росомаха" за первые выходные проката собрал 200 миллионов долларов. Лента установила новый рекорд кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R.

Этот фильм, ожидаемый поклонниками с большим нетерпением, стал настоящим хитом, демонстрируя огромный успех на мировом рынке. В материале узнаете, о чем сюжет ленты и о каких кассовых сборах идет речь.

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"Дэдпул и Росомаха" установил рекорд кассовых сборов в первый уикенд проката

По подсчетам студии, "Дэдпул и Росомаха" – 34-й фильм в линейке киновселенной Marvel – собрал 205 миллионов долларов во внутренних продажах и 438,3 миллиона долларов в мировом прокате. Этот фильм продолжил традицию успешных релизов Marvel, демонстрируя стабильную популярность франшизы.

В 2016 году первый фильм о Дэдпуле установил рекорд, став самой кассовой лентой в премьерный уикенд среди фильмов с рейтингом R, заработав примерно 132 миллиона долларов. "Дэдпул 2" занял второе место в этом рейтинге, собрав 125 миллионов долларов в 2018 году. Однако, даже с учетом инфляции, оба эти фильма уступают показателям "Дэдпула и Росомахи", что подчеркивает значительный успех последнего.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди 10 самых успешных дебютов в кинематографе шесть принадлежат Marvel. "Дэдпул и Росомаха" присоединились к этим фильмам, помог Marvel достичь общего кассового сбора более 30 миллиардов долларов. Disney подтвердил, что Marvel стала самой кассовой кинофраншизой всех времен. Этот успех подчеркивает большую популярность Marvel в современном кинематографе