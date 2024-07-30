Несмотря на сложный диагноз, Богдан смог найти в себе силы для борьбы и преодоления болезни. Узнайте на Кино 24, где сейчас актер и как живет после тяжелого диагноза.

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Где сейчас и как живет Богдан Шелудяк

Врачи диагностировали у него редкий синдром Гийена-Барре. По словам Богдана, он провел в больнице две недели, причем первые дни ему вводили лекарства по 12 часов в сутки. Первые два дня были особенно тяжелыми: телеведущий не мог говорить и даже глотать. Однако, через некоторое время лечение начало действовать.

Врач объяснил Богдану, что часто эта болезнь требует восстановления в течение нескольких лет. К счастью, организм Богдана Шелудяка начал частично восстанавливаться самостоятельно.

Сейчас мы боремся уже с последствиями, потому что прогресс самой болезни удалось остановить. Я уже лучше говорю, остались незначительные дефекты. Мне легче сидеть и стоять. Немножко лучше со зрением. Положительная динамика выздоровления есть. Я начинаю уже понемногу восстанавливаться, хотя еще даже не начался процесс реабилитации, который индивидуален для каждого случая,

– поделился Богдан.

Актер также признался, что после того, как сообщил о своем диагнозе в соцсетях, начал получать много негативных комментариев. Даже сейчас некоторые люди продолжают оставлять подобные комментарии под его сообщениями.

Сейчас Богдан Буше продолжает вести активный и полноценный образ жизни. Несмотря на тяжелый диагноз, он сохранил оптимизм и жизненную энергию. Богдан активно занимается своей карьерой, как актер и телеведущий, участвуя в различных проектах и шоу. Актер активно приобщается к волонтерству и помогает военным.

Кроме того, он активно поддерживает других людей, которые стоят перед подобными трудностями со здоровьем. Богдан делится своим опытом и оказывает эмоциональную поддержку, показывая, что даже в сложных ситуациях можно найти силы и вдохновение для борьбы.