Попри складний діагноз, Богдан зміг знайти в собі сили для боротьби й подолання хвороби. Дізнайтесь на Кіно 24, де зараз актор та як живе після важкого діагнозу.

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Де зараз і як живе Богдан Шелудяк

Лікарі діагностували у нього рідкісний синдром Гієна-Барре. За словами Богдана, він провів у лікарні два тижні, причому перші дні йому вводили ліки по 12 годин на добу. Перші два дні були особливо важкими: телеведучий не міг говорити й навіть ковтати. Однак, через деякий час лікування почало діяти.

Лікар пояснив Богдану, що часто ця хвороба потребує відновлення протягом кількох років. На щастя, організм Богдана Шелудяка почав частково відновлюватися самостійно.

Зараз ми боремося вже з наслідками, бо прогрес самої хвороби вдалось зупинити. Я вже краще говорю, залишилися незначні дефекти. Мені легше сидіти та стояти. Трішки краще з зором. Позитивна динаміка одужання є. Я починаю вже помаленьку відновлюватись, хоча ще навіть не розпочався процес реабілітації, який індивідуальний для кожного випадку,

– поділився Богдан.

Актор також зізнався, що після того, як повідомив про свій діагноз в соцмережах, почав отримувати багато негативних коментарів. Навіть зараз деякі люди продовжують залишати подібні коментарі під його дописами.

Зараз Богдан Буше продовжує вести активний і повноцінний спосіб життя. Попри важкий діагноз, він зберіг оптимізм і життєву енергію. Богдан активно займається своєю кар'єрою, як актор та телеведучий, беручи участь у різноманітних проєктах та шоу. Актор активно долучається до волонтерства та допомагає військовим.

Крім того, він активно підтримує інших людей, які постають перед подібними труднощами зі здоров'ям. Богдан ділиться своїм досвідом і надає емоційну підтримку, показуючи, що навіть у складних ситуаціях можна знайти сили й натхнення для боротьби.