Новинки 2024 року та цікаві стрічки від Netflix – бездоганний варіант для перегляду на вечір. Якісний серіал, як каже Астаф'єва, може і надихнути, і підняти настрій.

Цікаво 3 геніальні серіали, які бездоганні від початку до самого кінця

"Оленя"

Даша Астаф'єва радить хіт від Netflix, що завоював прихильність експертів та глядачів. Серіал заснований на реальних подіях та розповідає про бармена і коміка, який став жертвою переслідувань з боку клієнтки у барі. Стрічка також розповідає про те, як головний герой зазнав сексуального насилля.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Ріплі"

Психологічний трилер розповідає про життя Тома Ріплі, який займається ошуканством і виманює гроші в людей. Раптом його наймає заможній чоловік: він просить, щоб Том повернув його сина додому з Європи. Ріплі користується своїм кримінальним минулим та планує залишитися в Європі назавжди.

"Ріплі": дивіться трейлер онлайн

"Справжній чоловік"

Чарлі Крокер, який є магнатом нерухомості в Атланті, перебуває на порозі банкрутства. Політичні та ділові інтереси стикаються, тоді як Чарлі намагається захистити свою імперію.

"Справжній чоловік": дивіться трейлер онлайн

"Ворожнеча: Капоте проти лебедів"

Другий сезон серіалу "Ворожнеча" розповідає про видатного письменника Трумена Капоте та його товариства світських левиць.

"Ворожнеча: Капоте проти лебедів": дивіться трейлер онлайн