В 57 лет набрал 9 килограммов мышечной массы за два месяца: Дэйв Батиста удивил всех своим преображением

Звезда "Стражей Галактики" за два месяца набрал около 9 килограммов мышечной массы, чтобы сыграть Кратоса в будущем сериале "Бог войны". И это в 57 лет, когда большинство людей уже считают подъем по лестнице полноценной тренировкой.

Как сообщает People, актер похвастался результатами тренировок в своем инстаграме. На опубликованном видео актер продемонстрировал заметно увеличившиеся мышцы и сообщил, что теперь весит 113 килограммов.

Интересно, что еще в 2024 году Батиста рассказывал о похудении на 34 килограмма. После съемок триллера "Стук в дверь" он начал заниматься джиу-джитсу и изменил рацион, поскольку чувствовал себя некомфортно из-за лишнего веса. Теперь же пришлось вернуться к интенсивным силовым тренировкам.

Напомним, в сериале "Бог войны" Батиста сыграет Кратоса – могущественного воина из популярной серии видеоигр PlayStation. Изначально роль получил Райан Херст, однако из-за травмы актер был вынужден покинуть проект.

Премьера экранизации на Prime Video ожидается в 2027 году, хотя точную дату выхода пока не объявили.

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