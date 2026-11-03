У 57 років набрав 9 кілограмів м'язів за два місяці: Дейв Батіста здивував перевтіленням

Дейв Батіста / Фото Інстаграм Дейва Батіста
Зірка "Вартових Галактики" за два місяці набрав близько 9 кілограмів м'язової маси, щоб зіграти Кратоса в майбутньому серіалі "Бог війни". І це у 57 років, коли більшість людей уже вважають підйом сходами повноцінним тренуванням.
Як повідомляє People, актор похизувався результатами тренувань у своєму Instagram. На опублікованому відео актор продемонстрував помітно збільшені м'язи та повідомив, що тепер важить 113 кілограмів.
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Цікаво, що ще у 2024 році Батіста розповідав про схуднення на 34 кілограми. Після знімань трилера "Стукіт у двері" він почав займатися джиу-джитсу й змінив харчування, оскільки почувався некомфортно через надмірну вагу. Тепер же довелося повернутися до інтенсивних силових тренувань.
Нагадаємо, у серіалі "Бог війни" Батіста зіграє Кратоса – могутнього воїна з популярної серії відеоігор PlayStation. Спочатку роль отримав Раян Герст, однак через травму актор був змушений залишити проєкт.
Прем'єра екранізації на Prime Video очікується у 2027 році, хоча точну дату виходу поки не оголосили.
Не так давно мережу здивували фото Двейна Джонсона, на яких актора ну дуже важко впізнати.
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