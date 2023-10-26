Главный герой "Гарри Поттера" станет продюсером: Дэниел Рэдклифф снимет фильм о своем дублере

Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграл роль знаменитого Гарри Поттера. У актера был свой дублер Дэвид Голмс, которого парализовало после несчастного случая на съемочной площадке фильма. А теперь Рэдклифф станет продюсером фильма о Голмсе.

Лента будет называться "Дэвид Голмс: Выживший мальчик". Какие отношения после съемок Гарри Поттера у актера с дублером и о чем будет новый фильм – узнайте дальше.

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О чем будет фильм "Дэвид Голмс: Выживший мальчик"

Фильм "Дэвид Голмс: Выживший мальчик" выйдет на канале HBO 15 ноября и одновременно будет доступен для онлайн-просмотра на сервисе Max. Название ленты напоминает поклонникам о книгах и фильмах о юном волшебнике, поскольку в магическом мире именно Гарри Поттера называли выжившим мальчиком.

В документальном фильме будут использовать личные кадры Дэвида, снятые за последние 10 лет, материалы, раскрывающиеся из-за кулис съемки фильмов о Гарри Поттере, отражают сцены его современной жизни, а также интервью с Дэниелом Рэдклиффом, его друзьями, семьей и коллегами.

"Это история взросления каскадера Дэвида Голмса, талантливого подростка-гимнаста из Эссекса, Англия, которого избрали быть дублером Дэниела Рэдклиффа для первого фильма о Гарри Поттере, когда Дэниелу было всего 11 лет", – известно из HBO.

Фильм также будет о трудностях, процессе взросления и формировании личностей. Ведь сила духа Дэвида вдохновляла Рэдклиффа и всех близких, помогавших Голмсу после травмы.

Какие отношения у Дэниела Рэдклиффа и Дэвида Голмса

Дэниел Рэдклифф и Дэвид Голмс были очень близки в течение 10 лет в кадре вместе, так и вне камер. Известно, что из первого фильма Дэвид исполнял трюки на съемочной площадке вместо молодого актера Дэниела Рэдклиффа, который и является тем же Гарри Поттером. Актер также сыграл роль Эдриана Пьюси в фильмах Гарри Поттер и философский камень (2001) и Гарри Поттер и сокровенная комната (2002).



"Гарри Поттер и Тайная комната" / Kinomania Film Distribution

Карьеру Голмса оборвал трагический несчастный случай на съемках фильма "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1", из-за взрыва, который был частью одного из трюков, получил серьезную травму – сломал шею, что привело к параличу нижней половины его тела.