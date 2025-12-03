Впервые за 14 лет: звезды легендарного "Гарри Поттера" воссоединились
- Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон воссоединились на специальном показе в Нью-Йорке, где случайно встретились в фойе и сделали совместную фотографию.
- Актеры, сыгравшие Гарри Поттера и Драко Мелфоя, познакомились 24 года назад на съемках первого фильма.
Известные актеры, которые получили бешеную популярность благодаря участию в саге Гарри Поттер, снова воссоединились. Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон впервые за более чем десятилетие появились вместе на публике.
Напомним, актеры сыграли Гарри Поттера и Драко Мелфоя в легендарной киноистории. Их теплая встреча растрогала многих поклонников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон появились вместе на публике: что известно?
Легендарные актеры воссоединились в Нью-Йорк на специальном показе записи бродвейской постановки Merrily We Roll Along в 2023 году, в которой одну из главных ролей сыграл Дэниел Рэдклифф.
Актеры случайно встретились в фойе, не ожидая увидеть друг друга, и искренне обрадовались этой неожиданной встрече. Они тепло пообщались и даже сделали совместную фотографию.
Самая волшебная встреча,
– говорится в описании к ролику.
Когда впервые встретились Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон?
- Впервые Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон встретились 24 года назад.
- Это произошло во время съемок первого фильма о Гарри Поттере.
- Сейчас актеру, который сыграл легендарного Поттера, 36 лет, а исполнителю роли Мелфоя – 38.
- Известно, что несмотря на соперничество их персонажей в кино, в реальной жизни они являются хорошими друзьями, всегда поддерживают друг друга, дают советы и искренне радуются каждой встрече.