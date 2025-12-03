Уперше за 14 років: зірки легендарного "Гаррі Поттера" возз'єднались

Відомі актори, які здобули шалену популярність завдяки участі у сазі Гаррі Поттер, знову возз'єдналися. Деніел Редкліфф та Том Фелтон уперше за більш ніж десятиліття з'явилися разом на публіці.

Нагадаємо, актори зіграли Гаррі Поттера та Драко Мелфоя у легендарній кіноісторії. Їхня тепла зустріч зворушила багатьох шанувальників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

Деніел Редкліфф та Том Фелтон з'явились разом на публіці: що відомо?

Легендарні актори возз'єдналися у Нью-Йорк на спеціальному показі запису бродвейської постановки Merrily We Roll Along у 2023 році, у якій одну з головних ролей зіграв Деніел Редкліфф.

Актори випадково зустрілися у фоє, не очікуючи побачити одне одного, і щиро зраділи цій несподіваній зустрічі. Вони тепло поспілкувалися та навіть зробили спільну світлину.

Найчарівніша зустріч,

– йдеться в описі до ролика.

Коли вперше зустрілись Деніел Редкліфф та Том Фелтон?

Вперше Деніел Редкліфф і Том Фелтон зустрілися 24 роки тому.

Це сталося під час зйомок першого фільму про Гаррі Поттер.