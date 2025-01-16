78-летний обладатель кинопремии "Оскар" и неоднократный ее номинант очень тепло отзывался об Украине. А с началом полномасштабного вторжения он осудил действия России, заявив, что "Путин сеет смерть". Главные заявления Линча об Украине – передает 24 Канал.

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Что Дэвид Линч говорил о российско-украинской войне

Так, на второй день полномасштабного вторжения – 25 февраля 2022 года, – Дэвид Линч начал регулярное обращение в формате прогноза погоды с призыва прекратить войну против Украины. "Сегодня я думал об украинцах и песне Roads от Portishead", – заявил он в начале.

Если бы я мог что-то сказать президенту Владимиру Путину, то сказал бы так: мы все получаем к себе такое отношение, как относимся к другим людям. И есть закон природы – сложный и быстрый закон – которого не избежать. Этот закон – что посеешь, то и пожнешь,

– продолжил Линч в видео.

Кинорежиссер обратился к Путину, отметив, что тот сеет смерть и разрушение. Он отметил, что украинцы не напали на его страну, то есть Россию, а она пошла и атаковала Украину.

"И в этом шоу, в котором мы все участвуем, есть ограниченное время. Еще есть немало времени, – еще много жизней, – чтобы вы пожинали то, что посеяли. Мой совет вам: спасите себя, спасите украинцев, спасите мир. Начните ладить со своими соседями. Начните строить дружбу. Мы семья всего мира. И в ней нет больше места таким абсурдным вещам. Давайте, остановите эту атаку", – подчеркнул он.

Обращение Дэвида Линча на второй день Великой войны: смотрите видео

Как кинорежиссер отзывался об Украине

Так, Дэвид Линч дважды бывал в Украине, однако до полномасштабного вторжения. Так, в 2017 году кинорежиссер приехал в Киев открывать восточноевропейское представительство своего благотворительного фонда – David Lynch Foundation, основанного в 2005 году для финансирования обучения трансцендентальной медитации. Впоследствии фонд расширил свою деятельность: он помогает ветеранам войн, беженцам, жертвам домашнего насилия, бездомным.

Тогда Линч заявил, что дуже счастлив снова быть в Украине и заметил, что последний раз до этого был здесь в 2009 году.

Если откровенно, я не знаком с украинским кинематографом. Я не часто смотрю фильмы. Я просто люблю снимать фильмы. Меня нельзя назвать синефилом. Синефил – это, например, мой друг Мартин Скорсезе. Он может рассказать вам об украинском кино все,

– сказал Линч во время выступления.

В ходе этого визита тогдашний президент Петр Порошенко провел для Линча экскурсию по Дому с химерами. Порошенко предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые происходят в Украине.

В 2020 году в специальном видеообращении Дэвид Линч вспомнил свои визиты и выразил восхищение Украиной. Режиссер заметил, что он дважды убедился, что украинцы замечательные. Он назвал нашу нацию умной, сильной, подчеркнув, что мы хорошие теоретики и практики, любим работать и доводить дела до конца, а еще разбираемся в развлечениях.

"Я хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину. Все, кого я встречал во время моих визитов, мне действительно понравились как люди. А также я убедился, что женщины в Украине действительно красивые. Желаю украинцам всего самого-самого лучшего. Спасибо за внимание", – сказал Линч.

Что Дэвид Линч говорил об Украине: смотрите видео

Заметим, летом 2024 года Дэвид Линч признался, что ему диагностировали эмфизему – хроническую болезнь, затрудняющую дыхание. Причиной заболевания стала многолетняя плохая привычка режиссера – курение.