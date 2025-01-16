78-річний володар кінопремії "Оскар" та неодноразовий її номінант дуже тепло відгукувався про Україну. А з початком повномасштабного вторгнення він засудив дії Росії, заявивши, що "Путін сіє смерть". Головні заяви Лінча про Україну – передає 24 Канал.

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Що Девід Лінч говорив про російсько-українську війну

Так, на другий день повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року, – Девід Лінч почав регулярне звернення в форматі прогнозу погоди з заклику припинити війну проти України. "Сьогодні я думав про українців та пісню Roads від Portishead", – заявив він на початку.

Якби я міг щось сказати президенту Володимиру Путіну, то сказав би так: ми всі отримуємо до себе таке ставлення, як ставимося до інших людей. І є закон природи – складний і швидкий закон – якого не уникнути. Цей закон – що посієш, те й пожнеш,

– продовжив Лінч у відео.

Кінорежисер звернувся до Путіна, зазначивши, що той сіє смерть і руйнування. Він наголосив, що українці не напали на його країну, тобто Росію, а вона пішла і атакувала Україну.

"І в цьому шоу, у якому ми всі беремо участь, є обмежений час. Ще є чимало часу, – ще багато життів, – аби ви пожинали те, що посіяли. Моя порада вам: врятуйте себе, врятуйте українців, врятуйте світ. Почніть лагодити зі своїми сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми сім'я всього світу. І в ній немає більше місця таким абсурдним речам. Нумо, зупиніть цю атаку", – наголосив він.

Звернення Девіда Лінча на другий день Великої війни: дивіться відео

Як кінорежисер відгукувався про Україну

Так, Девід Лінч двічі бував в Україні, проте до повномасштабного вторгнення. Востаннє – у 2017 році, коли він приїхав до Києва відкривати східноєвропейське представництва David Lynch Foundation, заснованої в 2005 році для фінансування навчання трансцендентальній медитації.

Зараз фонд допомагає ветеранам воєн, біженцям, жертвам домашнього насильства, безхатченкам.

У ході тодішнього візиту Лінч заявив, що дуже щасливий знову бути в Україні і зауважив, що востаннє до цього був тут у 2009 році.

Якщо відверто, я не знайомий з українським кінематографом. Я не часто дивлюся фільми. Я просто люблю знімати фільми. Мене не можна назвати синефілом. Синефіл – це, наприклад, мій друг Мартін Скорсезе. Він може розповісти вам про українське кіно все,

– сказав Лінч під час виступу.

У ході цього візиту тодішній президент Петро Порошенко провів для Лінча екскурсію Будинком з химерами. Порошенко запропонував легендарному режисерові обдумати можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які відбуваються в Україні.

У 2020 році у спеціальному відеозверненні Девід Лінч пригадав свої візити та висловив захоплення Україною. Режисер зауважив, що він двічі переконався, що українці чудові. Він назвав нашу націю розумною, сильною, наголосивши, що ми добрі теоретики та практики, любимо працювати та доводити справи до кінця, а ще розуміємося на розвагах.

"Я хотів би колись знову відвідати Україну. Всі, кого я зустрічав під час моїх візитів, мені справді сподобалися як люди. А також я переконався, що жінки в Україні дійсно красиві. Бажаю українцям всього най-найкращого. Дякую за увагу", – сказав Лінч.

Що Девід Лінч говорив про Україну: дивіться відео

Зауважимо, улітку 2024 року Девід Лінч зізнався, що йому діагностували емфізему – хронічну хворобу, що ускладнює дихання. Причиною захворювання стала багаторічна погана звичка режисера – куріння.