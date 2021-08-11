Слухи распространились после того, как в газете Mirror появилось утверждение о том, что звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер очень часто проводят время вместе после громкого "воссоединения" на канале HBO Max. Согласно газете, инсайдеры утверждают, что исполнители ролей Росса и Рейчел неоднократно проводили время вместе в доме Дженнифер в Лос-Анджелесе.

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Журнал Closer также подогрел эти слухи провокационным сообщением о романтических отношениях между актерами.

Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она готовила ужин, а они разговаривали и смеялись,

– заявил собеседник Closer.

Как на слухи отреагировал Дэвид Швиммер

Как сообщает JustJared, актер прокомментировал ситуацию через своего официального представителя. Британской газете The Sun сообщили, что слухи о том, что Дэвид и Дженнифер Энистон могут встречаться, "ложные". Также The Independent предоставили информацию о том, что "слухи о романе не соответствуют действительности".

Кроме того, актер опубликовал в своем инстаграме фотографию, где он одет в футболку из новой коллекции продукции сериала "Друзья". На футболке надпись "Лобстер", на которой Дэвид обозначил Энистон. Эта надпись отсылает нас к известному моменту из сериала, где Фиби Буффе (Лиза Кудроу) называет парочку Роса и Рейчел лобстерами – потому что только лобстеры ходят парами неразлучно. Неудивительно, что поклонники и СМИ отреагировали на все новости бурно.



Дэвид Швиммер в футболке "Лобстер" / Фото из инстаграма Дэвида Швиммера

Поклонники очень ждали и ждут воссоединения двух "лобстеров" – Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера. Особенно после того, как они узнали в мае после премьеры спецэпизода "Друзья: Воссоединение", что звезды на самом деле были влюблены друг в друга в первом сезоне сериала.