Не "Друзьями" единственными: фильмы и сериалы с Дэвидом Швиммером, которые согреют вас осенними вечерами

Дэвиду Швиммеру сегодня, 1 ноября, исполнилось 57 лет. Он наиболее известен для зрителей, как Росс из сериала "Друзья", но фильмография актера насчитывает немало хороших лент, с которыми познакомимся в материале.

На сайте 24 Канала читайте о фильмах и сериалах, в которых снялся Дэвид Швиммер. Выбирайте для просмотра и отпразднуйте День рождения актера, посмотрев ленту, в которой он сыграл.

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Лучшие фильмы и сериалы с Дэвидом Швиммером

"Друзья", 1994-2004 год

В главных героях шесть друзей: Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс. Три девушки и три парня, которые дружат, живут по соседству, вместе убивают время и противостоят жестокой реальности, делятся своими секретами и иногда даже влюбляются.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Полный облом", 2006 год

Что делать простому учителю, выгнанному с работы? Как прокормить семью? Авантюрист Гас и его подружка предлагают бедняге Чарли неплохо заработать, но нужно пойти на некоторые нетипичные для него поступки. Всего лишь – напугать священника – любителя запретных порносайтов. К сожалению, этот гениальный план бессмысленно ломается. Святой из-за волнения умер, а полиция взяла след шантажистов-неудачников. Спасаясь бегством, друзья попадают в разные ситуации. И это только начало всех бед, которые посыпались на голову отчаянной троицы…

"Полный облом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Веселого Мадагаскара", 2009 год

Санта Клаус попадает в аварию из-за вины компании "Мадагаскар" и теряет память, оказываясь на острове Мадагаскар. Рождеству грозит опасность, и Алекс, Марти, Мелман и Глория берут на себя задачу доставить подарки детям, надеясь одновременно вернуться в Нью-Йорк на санках Санты.

"Веселого Мадагаскара": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Американская история преступлений", 2016 год

Сериал, рассказывающий о самых известных и резонансных преступлениях в истории США. Лента снята на основе реальных событий.

"Американская история преступлений": смотрите онлайн трейлер сериала

"Беги, толстяк, беги", 2007 год

Деннис давно встретил свою любимую Либби, но убежал от нее в самый ответственный момент, когда беременная невеста ждала его у алтаря. Прошло 6 лет, и теперь Либби имеет нового успешного поклонника. Но Деннис, бывший ленивый телохранитель магазина женского белья, стремится доказать ей, что он способен на большее. Он участвует в Лондонском благотворительном марафоне, чтобы восстановить свои отношения и убедить его в своих намерениях.

"Беги, толстяк, беги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ледяной", 2012 год

Несмотря на вид семьянина и порядочного гражданина, Ричард Куклинский настоящий преступник. Этот фильм, основанный на реальных событиях, повествует историю жестокого и бескомпромиссного наемника. Главный герой постепенно погружается в жизнь преступления. Начав с работы в дублирующей порнофильмы компании и став сообщником в двойных играх, он совершает свое первое убийство. Это становится началом его жестокой карьеры. Фильм охватывает период с момента первых шагов Куклински в мире преступления до его ареста, когда на его счету появится более ста убийств.

"Ледяной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шесть дней, семь ночей", 1998 год

Получить подарок в виде путешествия на роскошные острова от любимого – это всегда приятно. Однако для героини этого фильма, успешной женщины-предприниматели, находящейся в самом разгаре рабочих дел, такой подарок оказался не совсем удачным. Ситуация становится еще хуже, когда возвращаясь из отпуска, их самолет попадает в шторм и разбивается на одном из отдаленных безлюдных островов вместе с пилотом.

"Шесть дней, семь ночей": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумный Мадагаскар", 2011 год

Мультфильм рассказывает историю, случившуюся с любимыми героями между событиями второй и третьей частей франшизы, в самом разгаре подготовки к празднованию Дня Святого Валентина. Алекс всегда особенно ценил этот праздник и вкладывал в него особое значение, полагая, что любовь может спасти мир. Раньше его переполняли открытки от поклонниц, но в новом месте, в Африке, праздник Валентина не был так популярен, и сейчас он вместе со своими друзьями решил организовать большое празднование в этот день.

"Безумный Мадагаскар": смотрите онлайн трейлер мультфильма