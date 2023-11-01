На сайті 24 Каналу читайте про фільми та серіали, у яких знявся Девід Швіммер. Обирайте собі для перегляду та відсвяткуйте День народження актора, подивившись стрічку, у якій він зіграв.

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Найкращі фільми та серіали з Девідом Швіммером

"Друзі", 1994-2004 рік

У головних героях шестеро друзів: Рейчел, Моніка, Фібі, Джоуї, Чендлер та Росс. Три дівчини та три хлопці, які дружать, живуть по сусідству, разом вбивають час і протистоять жорстокій реальності, діляться своїми секретами та інколи навіть закохуються.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Повний облом", 2006 рік

Що робити простому вчителеві, якого вигнали з роботи? Як прогодувати сім'ю? Авантюрист Гас і його подружка пропонують бідоласі Чарлі непогано заробити, але треба піти на деякі нетипові для нього вчинки. Всього лиш – налякати священника – любителя заборонених порносайтів. На жаль, цей геніальний план безглуздо ламається. Святенник через хвилювання помер, а поліція узяла слід шантажистів-невдах. Рятуючись втечею, друзі потрапляють у різні ситуації. І це лише початок усіх бід, які посипалися на голову відчайдушній трійці…

"Повний облом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Веселого Мадагаскару", 2009 рік

Санта Клаус потрапляє до аварії через провину компанії "Мадагаскар" і втрачає пам'ять, опиняючись на острові Мадагаскар. Різдву загрожує небезпека, і Алекс, Марті, Мелман та Глорія беруть на себе завдання доставити подарунки дітям, сподіваючись одночасно повернутися до Нью-Йорку на санчатах Санти.

"Веселого Мадагаскару": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Американська історія злочинів", 2016 рік

Серіал, який розповідає про найвідоміші та найрезонансніші злочини в історії США. Стрічка знята на основі реальних подій.

"Американська історія злочинів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Біжи, товстуне, біжи", 2007 рік

Денніс давно зустрів свою кохану Ліббі, але втік від неї у найвідповідальніший момент, коли вагітна наречена чекала його біля вівтаря. Пройшло 6 років, і тепер Ліббі має нового успішного залицяльника. Але Денніс, колишній лінивий охоронець магазину жіночої білизни, прагне довести їй, що він здатен на більше. Він бере участь у Лондонському благодійному марафоні, щоб відновити свої стосунки та переконати її у своїх намірах.

"Біжи, товстуне, біжи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крижаний", 2012 рік

Попри вигляд сім'янина та порядного громадянина, Річард Куклінські справжній злочинець. Цей фільм, заснований на реальних подіях, розповідає історію жорстокого та безкомпромісного найманця. Головний герой поступово занурюється в життя злочину. Почавши з роботи в компанії, яка дублює порнофільми, і ставши спільником в подвійних іграх, він скоює своє перше вбивство. Це стає початком його жорстокої кар'єри. Фільм охоплює період з моменту перших кроків Куклінські у світі злочину до його арешту, коли на його рахунку з'явиться понад сто вбивств.

"Крижаний": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шість днів, сім ночей", 1998 рік

Отримати подарунок у вигляді подорожі на розкішні острови від коханого - це завжди приємно. Проте, для героїні цього фільму, успішної жінки-підприємниці, що перебуває в самому розпалі робочих справ, такий подарунок виявився не зовсім вдалим. Ситуація стає ще гіршою, коли, повертаючись з відпустки, їх літак потрапляє в шторм і розбивається на одному з віддалених безлюдних островів разом з пілотом.

"Шість днів, сім ночей": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалений Мадагаскар", 2011 рік

Мультфільм розповідає історію, яка трапилася з улюбленими героями між подіями другої та третьої частин франшизи, в самому розпалі підготовки до святкування Дня Святого Валентина. Алекс завжди особливо цінував це свято і вкладав у нього особливе значення, вважаючи, що кохання може врятувати світ. Раніше його переповнювали листівки від прихильниць, але у новому місці, в Африці, свято Валентина не було таким популярним, і зараз він разом зі своїми друзями вирішив організувати велике святкування цього дня.

"Шалений Мадагаскар": дивіться онлайн трейлер мультфільму