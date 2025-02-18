Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Independent. Один из его наиболее заметных моментов – высмеивание фильма "Анора", в котором одну из главных ролей исполняет российский актер Юрий Борисов.

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Ведущий BAFTA-2025 со сцены высмеял фильм "Анора": что сказал Дэвид Теннант

Ведущий премии BAFTA-2025, Дэвид Теннант, не обошел вниманием ленту "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись актеры из России. В фильме рассказывается история о секс-работнице из Бруклина, которая влюбляется в сына российского олигарха, и хотя сюжет кажется драматичным, Теннант решил добавить свою порцию юмора.

Со сцены он удивленно поинтересовался, где же нормальные люди могли бы встретить такого "олигарха", и, не сдерживая иронии, спросил: "на путиндере?" Это было сочетание фамилии кремлевского диктатора с названием популярного приложения для знакомств – Tinder. Такая смекалка не осталась незамеченной среди присутствующих.

Мы должны вспомнить фильм "Анора", историю о молодой женщине, которая акохалась в сына российского олигарха. Где нормальные люди встретят такого – на путиндере?"

– пошутил Теннант, вызвав смех в зале.

Знаменитости, сидевшие среди аудитории, среди которых были Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Памела Андерсон и Хью Грант, сразу отреагировали на шутку. Смех и аплодисменты стали свидетельством того, как острый юмор Теннанта удачно сломал атмосферу напряжения, которая иногда возникает на таких важных мероприятиях.

Для сознательных зрителей важно, что ведущий премии BAFTA-2025 высмеял именно ленту "Анора", которая претендует на немало престижных наград, среди которых и Оскар-2025. Одну из ролей в этом фильме исполняет российский актер Юрий Борисов, который имеет тесные связи с агрессивной политикой Кремля.

Борисов является открытым сторонником аннексии Крыма. Кроме того, он активно снимается в пропагандистских фильмах России, продвигая кремлевские нарративы, игнорирующие международное право. В то же время относительно полномасштабной войны в Украине актер не высказывается, избегая каких-либо комментариев.