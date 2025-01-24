Лента "Анора", в которой Борисов сыграл роль, претендует на статуэтки сразу в шести категориях на Оскаре: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана". В материале рассказываем, что известно о Юрии Борисове, которого сейчас так восхваляет Голливуд и американская пресса.

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Что известно о Юрии Борисове

Юрий Борисов является горячим сторонником кровавой политики Кремля. Он получил известность благодаря участию в нескольких фильмах, имевших пропагандистский характер и поддерживавших нарративы, которые активно продвигались российскими властями.

Одним из таких фильмов стал "Калашников", где Борисов сыграл одну из ключевых ролей. Этот фильм снимался на территории оккупированного Крыма, что вызывает дополнительные вопросы о политической позиции актера. Из-за участия в подобных проектах Борисов попал в базу сайта "Миротворец".

Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму,

– говорится о Юрии Борисове на сайте базы "Миротворец".

Относительно личной политической позиции Юрия Борисова, то он не делает публичных заявлений о ситуации в Украине или войну, развязанную Россией, однако его участие в пропагандистских проектах и сотрудничество с фильмами, которые поддерживают кремлевские нарративы, свидетельствуют об определенной поддержке российской агрессии. Отказ от комментариев только укрепляет такое мнение.

К тому же Борисов, вместе с другими актерами фильма "Анора", продолжает жить и работать в России. Они не покидают страну оккупантов и продолжают развивать свои карьеры в российском кинематографе, что также свидетельствует об их взглядах на ситуацию в Украине.