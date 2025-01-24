Стрічка "Анора", в якій Борисов зіграв роль, претендує на статуетки одразу в шести категоріях на Оскарі: "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща чоловіча роль другого плану". У матеріалі розповідаємо, що відомо про Юрія Борисова, якого зараз так возвеличує Голлівуд та американська преса.

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Що відомо про Юрія Борисова

Юрій Борисов є палким прихильником кривавої політики Кремля. Він здобув популярність завдяки участі в кількох фільмах, що мали пропагандистський характер і підтримували наративи, які активно просувалися російською владою.

Одним із таких фільмів став "Калашников", де Борисов зіграв одну з ключових ролей. Цей фільм знімався на території окупованого Криму, що викликає додаткові питання про політичну позицію актора. Через участь у подібних проєктах Борисов потрапив до бази сайту "Миротворець".

Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму,

– йдеться про Юрія Борисова на сайті бази "Миротворець".

Щодо особистої політичної позиції Юрія Борисова, то він не робить публічних заяв про ситуацію в Україні або війну, розв’язану Росією, однак його участь у пропагандистських проєктах та співпраця з фільмами, які підтримують кремлівські наративи, свідчать про певну підтримку російської агресії. Відмова від коментарів лише зміцнює таку думку.

До того ж Борисов, разом з іншими акторами фільму "Анора", продовжує жити та працювати в Росії. Вони не залишають країну окупантів і продовжують розвивати свої кар'єри в російському кінематографі, що також свідчить про їхні погляди на ситуацію в Україні.