"Дюна 2" стала самым кассовым фильмом 2024 года в мировом прокате: какую сумму собрала лента

Научно-фантастический фильм "Дюна", режиссера Дени Вильнева, устанавливает новые рекорды кассовых сборов в 2024 году, продолжая успех первой части. Сиквел фильма обошел в мировом прокате оригинал, который вышел в 2021 году.

Этот фильм стал самым успешным в прокате в 2024 году как в США, так и во всем мире. Кассовые сборы в течение почти двух недель поразили как авторов, так и фанатов.

Смотрите также Самые громкие победы и провалы года: какие фильмы надо посмотреть, а какие – не стоят вашего внимания

"Дюна: Часть вторая" стала самым кассовым фильмом в 2024 году

В течение почти двух недель кассовые сборы фильма почти равнялись 500 миллионов долларов. Таким образом, по сборам в кинотеатрах "Дюна. Часть вторая" превзошла успех первого фильма "Дюна", который собрал 433 миллиона долларов в кино.

Однако важно заметить, что эти цифры надо воспринимать с определенной погрешностью, поскольку премьера этого фильма состоялась одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Стоимость производства "Дюны. Часть вторая" составляет 190 миллионов долларов, которые были инвестированы компаниями Warner Bros и Legendary Entertainment. Также 100 миллионов долларов было потрачено на рекламу фильма в мировом прокате.

Премьера второй части "Дюны" вышла 29 февраля: о чем лента

Фильм рассказывает о мифическом путешествии Пола Атрида и фременей на пути к мести тем, кто уничтожил его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать только он.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме главные роли исполнили: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Остин Батлер, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Аня Тейлор-Джой и другие.