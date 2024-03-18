Цей фільм став найуспішнішим у прокаті у 2024 році як у США, так і в усьому світі. Касові збори протягом майже двох тижнів вразили як авторів, так і фанатів.

Дивіться також Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які – не варті вашої уваги

"Дюна: Частина друга" стала найкасовішим фільмом у 2024 році

Протягом майже двох тижнів касові збори фільму майже дорівнювали 500 мільйонів доларів. Таким чином, за зборами у кінотеатрах "Дюна. Частина друга" перевершила успіх першого фільму "Дюна", який зібрав 433 мільйони доларів у кіно. Проте важливо зауважити, що ці цифри треба сприймати з певною похибкою, оскільки прем'єра цього фільму відбулась одночасно у кінотеатрах і на стрімінговій платформі HBO Max.

Вартість виробництва "Дюни. Частина друга" становить 190 мільйонів доларів, які були інвестовані компаніями Warner Bros і Legendary Entertainment. Також 100 мільйонів доларів було витрачено на рекламу фільму у світовому прокаті.

Прем'єра другої частини "Дюни" вийшла 29 лютого: про що стрічка

Фільм розповідає про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху до помсти тим, хто знищив його родину. Поміж коханням усього свого життя та долею всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке може передбачити лише він.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі головні ролі виконали: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Фергюсон, Флоренс П’ю, Остін Батлер, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Аня Тейлор-Джой та інші.