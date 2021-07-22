Полный трейлер научно-фантастической "Дюны" с Тимоти Шаламе поразил сеть эпическими сценами

После публикации постеров с героями "Дюны" студия Warner Bros. выпустила второй трейлер экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта. Трехминутное видео демонстрирует кадры эпических битв и главных звезд картины. Премьера фильма "Дюна" в Украине состоится 14 октября 2021 года.

После публикации постеров в твиттере канала HBO Max компания Warner Bros. опубликовала второй трейлер "Дюны". Как известно, в фильме будет адаптирована первая половина одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта, как это сделал Дэвид Линч в 1984 году.

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Премьера фильма "Дюна" в Украине состоится 14 октября 2021 года.

Чем удивит "Дюна" Вильнева

На этот раз режиссером картины выступил Дени Вильнев, который снял такие научно-фантастические хиты, как "Бегущий по лезвию: 2049" с Райаном Гослингом и "Прибытие" с Эми Адамс. Режиссер также сказал, что надеется завершить вторую часть истории в следующем фильме, хотя эти слова еще не получили подтверждения.

Главный герой – Пол, которого играет Тимоти Шала, сын герцога Лето. Их семья, дом Атрейдесов, оставляет планету Каладан, чтобы взять на себя управление титульной планетой. Оказавшись в опасном мире негостеприимных людей, дом Атрейдесов будет наблюдать за производством меланжа специй – самого желанного ресурса в галактике. Однако, все идет не так, как кажется, поскольку предательский дом Харконненов стремится уничтожить всех Атрейдесов и забрать себе планету.

Что показали в трейлере "Дюны"

Warner Bros. представила новый взгляд на фильм. Клип на три с половиной минуты занимает некоторое время, чтобы понять большой научно-фантастический мир в центре фильма, который открывается с точки зрения главной героини – Чани (Зендея). В трейлере хорошо прослеживаются отношения между Полом и его отцом, герцогом Лето, и Дунканом Айдахо (Момоа). Трейлер глубоко погружается в жестокое научно-фантастическое видение мира Герберта Вильнева, давая зрителям почувствовать весь вкус масштабности действия. В конце трейлера можно увидеть Шаламе с горящими голубыми глазами, это свидетельство сразу заметят поклонники книги и предыдущих адаптаций, ведь это значит, что Пол Атрейдес привыкает к строгой среде Арракиса.

"Дюна" 2021: смотрите полный трейлер фильма

С таким большим научно-фантастическим миром, который нужно исследовать, экспозиция всех деталей в трейлере является нелегким для восприятия зрителям, которые не видели предыдущих экранизаций. И как это отразится на фильме, еще неизвестно.