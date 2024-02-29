Самая ожидаемая премьера февраля уже в кино: фильм "Дюна: Часть вторая" готов вас поражать

29 февраля в украинских кинотеатрах выходит фильм "Дюна: Часть вторая", который является продолжением уже полюбившейся истории. Говорят, что эта кинокартина будет даже лучше первой части.

Поэтому узнайте в материале Кино 24, действительно ли этот научно-фантастический экшн стоит вашего внимания. Читайте, о чем будет новый фильм и как реагируют критики и сеть на выход ленты.

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Фильм "Дюна: Часть вторая": о чем лента

Во второй части фильма зрители будут наблюдать за жизнью Пола Атрида. Его путь от чужака до лидера фременов. Раскрывается взаимодействие Поли с фременкой Чани, а также воплощение плана мести за убийство его отца.

Примерно треть ленты посвящена тому, как Пол адаптируется к фременскому сообществу, учится у них и пытается раскрыть смысл своих видений. Если вы думали, что все возможные чудеса вы уже увидели в первой части "Дюны", то нет! Здесь вас ждет и катание на червях и смелые диверсии на производстве спайса и поразительные битвы.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

Постепенно мать Пола, леди Джессика, приобретает все больше власти, воплощая план ордена сестер Бене Гессерит, который разрабатывался в течение тысячелетий. В этой части появляется больше интриг и таинственных договоренностей с новыми персонажами.

В частности, внимание зрителей наконец уделили самому императору-падишаху Шаддаму IV, но особенно увлекательным оказался персонаж его дочери, принцессы Ирулан Коррино, которой суждено было сыграть важную роль в будущем.

Еще одним новым героем стал младший племянник барона Владимира Харконнена, Фейд-Раута, которого готовили как будущего властителя Аракиса. Именно с этим жестоким воином Пол Атрид будет иметь столкновение в финале фильма.

"Дюна 2": реакция на фильм

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Ленту "Дюна 2" впервые показали зрителям в Лондоне 15 февраля 2024 года, и уже вскоре в СМИ и соцсетях можно было увидеть невероятные отзывы от киноэкспертов.

Они оценили фильм как "потрясающий", "мастерский", "чрезвычайно впечатляющий" и "один из лучших научно-фантастических фильмов всех времен", а также признали, что вторая часть получилась даже лучше первой. Актерский ансамбль, визуальные эффекты и батальные сцены получили высокую похвалу.

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм получил 97% положительных отзывов от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", а на Metacritic эксперты оценили его на 78 баллов из 100, что соответствует общему положительному впечатлению.

Украинцы также с нетерпением ожидали продолжения этой истории. Вот, что они писали в соцсетях: