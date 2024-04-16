Первая часть саги получила 6 побед премии Оскар-2022. А ее продолжение собрало еще более звездный каст и легендарную творческую команду. Поэтому "Дюна: Часть вторая" ставит для мира высокую кинематографическую планку.

Советуем Украинское спортивное кино: 3 фильма, что запечатлеются в вашей памяти

"Дюна: Часть вторая": где смотреть ленту

Продолжение бестселлера расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида от юного парня до лидера. После объединения с Чани и фрименами он становится на тропу войны, которая должна привести его к мести.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

Столкнувшись с выбором между любовью всей жизни и судьбой вселенной, Пол пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он.

Картина снята по культовой серии романов Фрэнка Герберта. Первая часть книги эксклюзивно доступна в аудиоформате в мобильном приложении MEGOGO. А обе части "Дюны" в киноформате ждут по ссылке.

"Дюна 1" покорила сердца зрителей: о чем фильм

Пол Атрид – одаренный парень, которого ожидают большие дела, но их достичь будет нелегко. Он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа.

"Дюна 1": смотрите онлайн трейлер фильма

Враждебные силы собираются в борьбу за самый ценный и редкий ресурс – вещество, которое может раскрыть наибольший потенциал человечества. Выживут только те, кто сможет победить свои собственные страхи.