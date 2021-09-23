"Дюна" – фильм №1 в Украине: лента ворвалась на первую строчку рейтинга по кассовым сборам

Эпическая драма франко-канадского режиссера Дени Вильнева вышла в украинский прокат 16 сентября 2021 года. За первые 5 дней проката картина уже успела принести студии Warner Bros. более 30 миллионов гривен – подробнее читайте на Кино 24.

Как сообщает источник, по состоянию на 20 сентября 2021 года фильм "Дюна" уже просмотрело более 200 тысяч киноманов.

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Экранизация первой части романа фантаста Фрэнка Герберта "Дюна" режиссера Дени Вильнева захватила внимание зрителей с первого же дня премьеры. Так, лента побила рекорд сборов в Украине, а за первые 5 дней кинозалы посетило 263 тысячи зрителей.

О чем фильм "Дюна"

Стоит отметить, что лента должна была появиться в прокате еще в прошлом году, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса, которая повлияла как на съемочный процесс, так и на продакшн. Премьеру фильма запланировали на 14 октября 2021 года, однако потом еще раз перенесли, но уже почти на месяц раньше, поэтому украинцы увидели фильм в кино2021 года.

События фильма переносят нас в далекое будущее – мир изменился и его уже не узнать. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) руководит пустынной планетой Арракис – жестоким миром, жизнь в котором полна опасностей – здесь единственный источник редкого и наиболее ценного вещества во вселенной – спайса.

Спайс действует подобно наркотикам, однако дарит важное преимущество – он продлевает жизнь и улучшает умственные способности. Обладание спайсом гарантирует господство во вселенной, однако планета Арракис наполнена гигантскими песчаными червями, которые значительно усложняют его добычу. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на Арракис, чтобы обеспечить своей семье господство.

Трейлер фильма "Дюна": смотрите видео онлайн