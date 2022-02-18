Для фильма "Я, "Победа" и Берлин": группа ТНМК презентовала кавер на песню Скрябина "Кольорова"

Пока зрители с нетерпением ждут премьеру роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин", украинские исполнители записывают каверы на самые популярные песни Скрябина, которые прозвучат в фильме. Группа ТНМК порадовала фанатов кавером на легендарную песню Кузьмы – "Кольорова".

Начав в 1989 году, группа ТНМК и команда мечтателей Андрея Кузьменко заняли две разные ниши музыкальной индустрии. Альтернативная сцена принадлежала "Скрябину", а вот культовые Фагот и Фоззи из ТНМК решили создать национальный хип-хоп с элементами рока, фолка и джаза. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Сегодня ТНМК представят кавер-саундтрек песни "Кольорова", который будет звучать в фильме о нескольких днях из жизни лирического героя из повести Кузьмы.

Что известно о песне "Кольорова"

Яркая и откровенная песня "Кольорова" появилась в 2009 году. Она поражает своим озорным содержанием, но в последних строчках имеет настоящий смысл. Создатели фильма ее глубоко ассоциируют с самим вайбом фильма "Я, "Победа" и Берлин". Ведь, по их словам, "Жизнь не только кажется, но является интересной и привлекательной только тогда, когда ты сумел отыскать правильных людей, места, а также самого себя".

Для группы ТНМК философия песни "Кольорова" довольно близка

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Фагот: "Кольорова" – это по сути как прием у психотерапевта, когда тебе срочно нужна поддержка, и доктор по полочкам тебе о тебе все раскладывает. Эта песня – это как поэтический код фразы "все, что с тобой происходит, это исключительно то, как ты к тому относишься" а остальное – ну, разве что нарисуешь"

Фоззи: "Мы очень хотели, чтобы в этом кавере звучал вокал Кузьмы – это было бы правильно. У группы "Скрябин" его не было, тогда Фагот обратился к Владимиру Бебешко, который разыскал давнюю сессию оригинальной записи – очень благодарим его за это!" И все стало на свои места!"

"Кольорова": слушайте кавер песни Скрябина от группы ТНМК

Интересные факты о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

В ленте речь идет об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а парням – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти подлинное предназначение;

Одной из основных идей фильма является воспроизведение атмосферы 1990-х годов и погружение в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, очки и красные колготки;

Премьера на больших экранах запланирована на 17 марта 2022 года.

"‎‎Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите тизер-трейлер к фильму