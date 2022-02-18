Розпочавши у 1989 році, гурт ТНМК та команда мрійників Андрія Кузьменка зайняли дві різні ніші музичної індустрії. Альтернативна сцена належала "Скрябіну", а ось культові Фагот та Фоззі із ТНМК вирішили створити національний хіп-хоп з елементами року, фолку та джазу. Про це повідомила пресслужба фільму.

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Сьогодні ТНМК презентують кавер-саундтрек пісні "Кольорова", який звучатиме у фільмі про декілька днів із життя ліричного героя із повісті Кузьми.

Що відомо про пісню "Кольорова"

Яскрава і відверта пісня "Кольорова" з’явилася у 2009 році. Вона вражає своїм бешкетним змістом, але в останній рядках має справжній сенс. Творці фільму її глибоко асоціюють із самим вайбом фільму "Я "Побєда" і Берлін". Адже, за їхніми словами, "Життя не лише здається, але і є цікавим та привабливим лише тоді, коли ти зумів відшукати правильних людей, місця, а також самого себе".

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Для гурту ТНМК філософія пісні "Кольорова" є доволі близькою

Фагот: "Кольорова – це по суті як прийом у психотерапевта, коли тобі терміново потрібна підтримка, і доктор по поличках тобі про тебе все розкладає. Ця пісня – це як поетичний код фрази "все, що з тобою відбувається, це виключно те, як ти до того ставишся" а решта – ну, хіба що намалюєш"

Фоззі: "Ми дуже хотіли, щоби в цьому кавері лунав вокал Кузьми – це було б правильно. У гурту "Скрябін" його не було, тоді Фагот звернувся до Володимира Бебешка, який розшукав давню сесію оригінального запису – дуже дякуємо йому за це! І все стало на свої місця!".

"Кольорова": слухайте кавер пісні Скрябіна від гурту ТНМК

Цікаві факти про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення;

Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 1990-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки;

Прем'єру на великих екранах заплановано на 17 березня 2022 року.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться тизер-трейлер до фільму