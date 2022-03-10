Какие украинские фильмы покажут в киевском метро, ​​что стало убежищем для многих украинцев

В программу кинопоказов вошли ленты разного жанра и эпох –от фильмов ВУФКУ до современных, которые совсем недавно можно было увидеть в кино, среди них "Лучшие выходные" и "Звезды по обмену". Картины рассчитаны на массового зрителя – для маленьких зрителей устроители подготовили анимационные ленты, а также комедии и фестивальное кино для молодежи и взрослых.

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Последние две недели украинцы живут в настоящем аду. Киев живет сообщениями о воздушной угрозе, вместо оперы – слушаем звуки ПВО, а украинские кинопремьеры заменили на постоянный скроллинг новостной ленты,

– поделились организаторы.

Их миссия как работников культуры – "не только сохранить культурные ценности, но и усилить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". Об этом отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Кроме "Довженко-Центра", фильм ы для показа предоставили и другие украинские кинокомпании – Film.ua и "Артхаус Трафик". Организаторы отмечают, что программа может дополняться и призывает к сотрудничеству других игроков украинского кинорынка.

На сегодня показы запланированы на 14 станциях киевского метро, ​​а полноценно работают:

"Сырец";

"Дорогожичи";

"Лукьяновская";

"Площадь Льва Толстого";

"Дружбы Народов".