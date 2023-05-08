"Всегда шел в бой первый": Роговцева предлагает переименовать улицу в Киеве в честь "Да Винчи"

Актриса театра и кино Ада Роговцева предлагает переименовать улицу Неманскую в Печерском районе города Киева в честь "Да Винчи". Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в возрасте 27 лет.

По словам актрисы, Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины. Дмитрий Коцюбайло погиб, защищая Бахмут.

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Роговцева предлагает переименовать улицу в Киеве в честь "Да Винчи"

Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей по Калининградской области России. Российские топонимы не должны быть отмечены в городском пространстве столицы Украины. Я предлагаю переименовать улицу Неманскую в честь легендарного комбата 67-й отдельной механизированной бригады, руководителя батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи",

– отметила актриса.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло является Героем Украины и первым добровольцем, получившим это звание прижизненно. В возрасте 18 лет он ушел на фронт защищать Украину и прошел самые опасные точки войны с россиянами в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". С 2014 года командовал взводом добровольцев, а с 2015 года – ротой. Во время боев в Песках получил ранения, однако через 3 месяца вернулся на фронт. С марта 2016 года, в возрасте 20 лет, он стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло / Суспильне

Как сообщила Ада Роговцева, полномасштабное вторжение россиян "Да Винчи" встретил на передовой: "Командовал батальоном в большинстве самых горячих точек войны: Роды, Новый Быков, Северодонецк, Лисичанск, Серебрянка, Бахмут, Балаклея, Купянск и многие другие".

Собратья и сестры всегда отмечали его решительность, смелость, а вместе с тем – человечность и заботу об личном составе. "Да Винчи" всегда шел в бой первый и оберегал каждого солдата. Считаю, что имя Дмитрия Коцюбайло должно быть отмечено в городском пространстве Киева,

– дополнила она.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло погиб в бою 7 марта 2023 года. Его тело покоится на Аскольдовой могиле – извечном месте воинской славы. По словам Ады Роговцевой, "Да Винчи" стал символом храбрости и борьбы за Украину, современным национальным героем.