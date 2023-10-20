После запрета в Украине: звезда сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков вступился за УПЦ МП

Актер Дмитрий Лаленков получил безумную популярность благодаря своей роли в первом украиноязычном комедийном сериале "Леся+Рома". Актер выразил свою поддержку УПЦ Московского патриархата, не признающего агрессию России.

19 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о запрет деятельности религиозных организаций, имеющих связи с Россией и способствуют распространению российских пропагандистских нарративов. Актер обнаружил крайне эмоциональную реакцию на это событие.

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Что написал Лаленков

Дмитрий Лаленков заявил, что у политиков два выбора: либо проголосовать "за Бога и веру", либо "постыдиться". Анализируя прошлое актера, никто не удивляется такой позиции. В 2021 году он давал интервью Оксане Марченко, супруге пророссийского депутата Виктора Медведчука, для ее фильма "Паломница". Этот контроверсионный проект прославлял столичную церковь и Россию в целом. А теперь актер активно выражает свою пророссийскую позицию в соцсетях, прикрываясь церковью.

Даже Сталин кровавый, во время войны когти свои от церкви убрал, и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А вы? Каждый, кто обидит мечеть, кирху, синагогу или церковь, почувствует гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал! Господа победить невозможно!

– написал Лаленков.

Однако на одной публикации возмущение Дмитрия Лаленкова не остановилось. Впоследствии актер написал еще один пост, уже на русском языке, назвав нардепов "ленинами", которые "не будут жить вечно", в отличие от церкви.

Позиция Лаленкова относительно войны России с Украиной

Накануне российского вторжения в Украину Лаленков опубликовал пост в инстаграмме, в котором выразил мнение, что "война сейчас точно никому не нужна". Свое сообщение он сопровождал изображением украинского и русского флагов, которые мирно развеваются рядом, тем самым намекая на, так называемый, братский народ. Впоследствии актер удалил это сообщение со своей страницы. А после 24 февраля начал делиться противоположными мнениями – в поддержку Украины.



Дмитрий Лаленков / Фото из соцсетей

Актер также часто делится публикациями религиозного характера, однако, его позиция после последних заявлений совершенно неоднозначна. Вопрос: он переживает за церковь или за Россию – остается открытым.