19 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язки із Росією та сприяють поширенню російських пропагандистських наративів. Актор виявив вкрай емоційну реакцію на цю подію.

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Що написав Лаленков

Дмитро Лаленков заявив, що у політиків два вибори: або проголосувати "за Бога і віру", або "осоромитися". Аналізуючи минуле актора, ніхто не дивується такій позиції. У 2021 році він давав інтерв'ю Оксані Марченко, дружині проросійського депутата Віктора Медведчука, для її фільму "Паломниця". Цей контроверсійний проєкт прославляв московську церкву та Росію в цілому. А тепер актор активно висловлює свою проросійську позицію у соцмережах, прикриваючись церквою.

Навіть Сталін кривавий, на час війни пазурі свої від церкви прибрав, і відкрив храми для вірян, духовенства і молитов, для покаяння і причастя, і заборонив режиму своєму лізти у справи церковні! А ви?! Кожен, хто образить мечеть, кірху, синагогу чи церкву, відчує гнів Божий, побачить близький свій сумний фінал! Господа перемогти неможливо!

– написав Лаленков.

Однак, на одній публікації обурення Дмитра Лаленкова не зупинилось. Згодом актор написав ще один пост, уже російською мовою, назвавши нардепів "ленінами", які "не будуть жити вічно", на відміну від церкви.

Позиція Лаленкова щодо війни Росії з Україною

Напередодні російського вторгнення в Україну, Лаленков опублікував пост в інстаграмі, у якому висловив думку, що "війна зараз точно нікому не потрібна". Свій допис він супроводив зображенням українського та російського прапорів, які мирно майорять поруч, тим самим натякаючи на, так званий, братній народ. Згодом актор видалив цей допис зі своєї сторінки. А після 24 лютого почав ділитися протилежними думками – на підтримку України.



Дмитро Лаленков / Фото з соцмереж

Актор також часто ділиться публікаціями релігійного характеру, однак, його позиція після останніх заяв є зовсім неоднозначною. Питання: він хвилюється за церкву чи за Росію – залишається відкритим.