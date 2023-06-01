57-летний Дмитрий Лаленков был женат на актрисе Еленой Стефанской и имеет двух сыновей – Никиту и Илью. Больше об актере и его позиции по войне в Украине – читайте дальше.

Смотрите также Актер в самолете включил трек по "Титанику", не понимая, что возле него сидит Кейт Уинслет

Где сейчас находится Дмитрий Лаленков и как он выглядит

Дмитрий Лаленков не очень активен в инфопространстве, он мало рассказывает о своей личной жизни, а после полномасштабного вторжения россиян не сразу осудил их преступные действия. В соцсетях актер продолжает общаться на русском языке.

Сначала у Лаленкова на странице появилось сообщение с флагами Украины и России, но впоследствии он его удалил. Его коллега Ирма Витовская отметила, что хотя их пути сейчас разошлись, Лаленков не является врагом Украины.

Это его философия, его мировоззрение. Он не враг Украины ни в коем случае. Просто у него такой взгляд на религию. Я хочу оставить это только в теплых и хороших отношениях. Я не имею права перевоспитывать его, я и не хочу этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он уже определился,

– сказала Ирма Витовская в интервью для ютуб-канала "Украинской правды".

"Он блестящий актер и он практикует свою профессию. Это его личное дело. Я знаю, что он там (на Донбассе – 24 Канал) помогал в начале вторжения, вывозил людей", – дополнила Ирма.

Дмитрий Лаленков / Фото с инстаграма актера

Год назад актер писал в соцсетях, что россияне зомбированы пропагандой: "Им тридцать лет говорили, что они избраны и что все вокруг действительно им принадлежит. Они искренне в этом уверены".

Сегодня он называет россиян животными: "Каждое животное, ступившее на нашу землю! Каждый изверг, который с улыбкой выпустил снаряд по нашей страдающей родине, дождется своего страшного, невероятного конца и исчезнет с жутким криком страха и боли!".

Где сейчас находится актер – неизвестно. Впрочем, недавно публиковал фото из Киева.

Дмитрий Лаленков / Фото с инстаграма актера