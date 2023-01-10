Несмотря на тяжелое ранение, украинский актер обратился к украинцам. Он подчеркнул, что нас никогда не сломить.

Важно Не то место, где можно спрятать оружие: почему оккупанты начали штурмовать Соледар

На обнародованных кадрах голова актера перемотана бинтом, а на правом глазу – тампонада. Известно, что Дмитрий Линартович получил контузию и тяжелое ранение в боях за Соледарь. Больше информации о его состоянии, к сожалению, нет.

Помните, что мы на этой Богом земле. Нас никогда не сломить. Мы побеждаем. Слава Украине!,

– подчеркнул он.

Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение: смотрите видео

Фильмография Линартовича

Первая большая роль Дмитрия Линартовича была в фильме 2002 года "Небольшое путешествие на большой карусели" режиссера Михаила Ильенко. Ровно за 10 лет вышел второй фильм с его участием – "Прошедший сквозь огонь", главная роль – Иван Додока.

Интересно, что Линартович сыграл в биографической драме военного пилота родом из Полтавщины. Прототипом Ивана Додока стал настоящий украинский пилот Иван Доценко. По фильму после войны герой Линартовича попадает в Канаду, где неожиданно для себя становится вождем индейского племени.

Что сейчас происходит в Соледаре

Как отметил военный журналист Андрей Цаплиенко В Соледаре сейчас продолжаются жесткие бои, но контроль за городом Силы обороны не потеряли.

Штурм "вагнеровцев" длится уже десять дней подряд. Изменилось за это время только то, что Пригожин отправил сюда своих лучших "специалистов", штурмовых групп стало больше, и по первой волне зэков-смертников во второй и третьей волне отныне на украинцев бросают наиболее подготовленные силы наемников.

– рассказал Цаплиенко.

Он добавил, что в этом аду перемалываются основные профессиональные силы "вагнеровцев". Они терпят безумные потери. Буквально идут по трупам своих погибших сослуживцев. По его словам, присутствие неприятеля в некоторых районах города пока не означает, что они его контролируют.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что потерь среди российских оккупантов очень много. Они практически лежат под ногами наших защитников. 9 января Минобороны Украины объявило, что Россия провела перегруппировку, изменила тактику и начала новый мощный штурм на Соледар.