Узнайте в материале, чего главнокомандующий звонил украинскому актеру, а также, что говорит о Валерии Федоровиче Дмитрий Линартович.

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Дмитрий Линартович рассказал о неожиданном звонке от главнокомандующего ВСУ

Линартович вспомнил, как Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный связался с ним через видеосвязь после того, как он был ранен в январе 2023 года во время боев за Соледар. На своей странице в фейсбуке Дмитрий опубликовал снимок экрана, сделанный во время этого видеозвонка с Залужным.

Год назад я был тяжелым. Перезвонил господин Генерал. Валерий Федорович всегда интересуется каждым воином, который на грани и который действует в сверхчеловеческих обстоятельствах. Мы – его боль. Украина – в его сердце. История доказала подлинность. Делайте нужный выбор в судьбоносное время для Украины,

– написал Линартович.

Дмитрий Линартович рассказал, как получил ранение

Случилось это 1 января 2023 года. В тот день он вместе с товарищем перевозил необходимый боекомплект для защитников. Им уже не удалось определить, с какого направления шел огонь, но именно в тот момент Дмитрий пострадал.