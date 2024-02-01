Дізнайтесь в матеріалі, чого головнокомандувач телефонував українському актору, а також, що каже про Валерія Федоровича Дмитро Лінартович.

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Дмитро Лінартович розповів про несподіваний дзвінок від головнокомандувача ЗСУ

Лінартович згадав, як Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зв'язався з ним через відеозв'язок після того, як він був поранений у січні 2023 року під час боїв за Соледар. На своїй сторінці у фейсбуці Дмитро опублікував знімок екрана, зроблений під час цього відеодзвінка з Залужним.

Рік тому я був важким. Перетелефонував пан Генерал. Валерій Федорович завжди цікавиться кожним воїном, який на межі і який діє в надлюдських обставинах. Ми – його біль. Україна – Ненька в його серці. Історія довела справжність. Робіть потрібний вибір у доленосний час для України,

– написав Лінартович.

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Трапилося це 1 січня 2023 року. У той день він разом з товаришем перевозив необхідний боєкомплект для захисників. Їм вже не вдалося визначити, з якого напрямку йшов вогонь, але саме в той момент Дмитро постраждав.