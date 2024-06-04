Актер поделился своим мнением относительно мобилизации. Дмитрий рассказал о своем отношении к этой важной теме, которая волнует многих граждан Украины в нынешнее сложное время.

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Дмитрий Олейник признался, готов ли пойти воевать

Мужчина откровенно заявил, что обязательно возьмет в руки оружие, если его мобилизуют, и не будет прятаться. Он готов защищать страну, убежден, что таким образом можно спасти будущее Украины. Дмитрий подчеркнул, что война может затянуться на очень долгое время, если мы не завершим ее сейчас, поэтому он готов сделать свой вклад в защиту Родины.

Очень много актеров сейчас воюют. Так, я стою на учете, и собственно, когда придет мое время, я готов пойти воевать, защищать. Потому что этот путь начался, надо доводить его до конца, ведь дальше будут страдать наши дети, наши внуки. И эта война может быть очень долго, если сейчас мы ее не закончим,

– сказал Олейник.

Интервью Дмитрия Олейника: смотрите видео онлайн

Дмитрий заметил, что украинцы начали забывать, что война до сих пор продолжается и за что сейчас воюют наши военные. Актер также отметил, что понимает необходимость работать и поддерживать экономику. Однако некоторые вещи вызывают у него много рефлексий. В частности, его раздражает засилье русского языка на улицах и это вещи, которые давно нужно искоренять из украинского общества.

Кто такой Дмитрий Олейник

Дмитрий Олейник – талантливый актер, который работает в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра и в театре “Золотые ворота”.

Его знают благодаря ярким ролям в фильмах "Круты 1918" и "Тайный дневник Симона Петлюры". Кроме того, недавно в Украине состоялась премьера ленты "Дом "Слово". Неоконченный роман", где Дмитрий также сыграл роль.

После начала полномасштабной войны он продолжает свою актерскую деятельность. За последний год Дмитрий принял участие в трех премьерах, которые состоялись в разных европейских городах, демонстрируя свой талант на международной сцене.